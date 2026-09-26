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Sociedad

Sicarios asesinan a hombre frente a su esposa e hijo cuando regresaba a su casa en el Callao

Según testigos, dos individuos en motocicleta dispararon más de 8 veces contra el hombre de 37 años. Las autoridades investigan un posible vínculo con cobro de cupos en el sector construcción.

Posible vínculo con cobro de cupos en sector construcción en caso de Carlos León
Posible vínculo con cobro de cupos en sector construcción en caso de Carlos LeónFoto: TV Perú
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Un hombre de 37 años fue asesinado de más de ocho disparos cuando regresaba a su vivienda acompañado de su esposa e hijo, en la zona de Estibadores, al norte del Callao. El ataque ocurrió cerca de las 10.00 p. m. del último viernes 25 de septiembre, en el cruce de las calles Las Palmeras y Tristán.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Carlos León. Según testigos, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, se acercó al hombre y abrió fuego contra él. León quedó gravemente herido y murió minutos después en el lugar.

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El crimen ocurrió a pocos metros de un parque donde se encontraban varias familias. La ráfaga de disparos generó temor entre los vecinos, quienes buscaron refugio para ponerse a salvo.

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Policía investiga posible cobro de cupos

León trabajaba en el sector construcción. De acuerdo con información preliminar recogida entre los vecinos, una de las hipótesis que manejan las autoridades relaciona el asesinato con un presunto cobro de cupos en este rubro. Sin embargo, esta versión todavía forma parte de las investigaciones.

Efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística acudieron a la zona para recoger evidencias y determinar las circunstancias del ataque. Los investigadores también buscan identificar a los dos sujetos que llegaron en motocicleta y establecer su ruta de escape.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de vigilancia.

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