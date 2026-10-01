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Sociedad

Escolar de 13 años terminó herido con arma blanca dentro de colegio tras defender a una compañera: familia denuncia amenazas del padre del presunto agresor

El padre del menor denuncia que el agresor ya había amenazado con el cúter días antes y cuestiona la atención recibida en la escuela y la gestión de la denuncia por parte de la PNP.

La familia del agredido también enfrenta amenazas tras el ataque, mientras que el Ministerio de la Mujer se encarga del acompañamiento legal y psicológico en este delicado caso.
La familia del agredido también enfrenta amenazas tras el ataque, mientras que el Ministerio de la Mujer se encarga del acompañamiento legal y psicológico en este delicado caso.Foto: composición LR/ATV Noticias
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Un estudiante de 13 años resultó herido con un cúter dentro de su colegio el pasado 26 de agosto, luego de intervenir ante los insultos que otro alumno habría dirigido contra una compañera. Según manifestó el padre del menor, el ataque le provocó múltiples cortes y una lesión profunda en la pierna izquierda que requirió más de 25 puntos de sutura, además de atención médica y posteriores terapias.

El ataque no fue imprevisto. Según el padre de la víctima, el agresor ya había mostrado el cúter y amenazado con atacar a sus compañeros el día anterior durante un trabajo escolar. Además, señaló que algunos profesores ya le habían retirado previamente un objeto similar y que incluso habían convocado a su padre. Tras el ataque, el progenitor cuestionó la atención recibida en el colegio, la gestión de la denuncia y las conversaciones mantenidas con los padres del otro menor.

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Escolar habría intervenido para defender a una compañera y terminó con varias heridas

La agresión comenzó tras una nueva secuencia de insultos y hostigamiento verbal hacia una de las alumnas. Al intentar frenar el acoso, el hijo del denunciante resultó herido con el objeto punzocortante. Según el progenitor, existen registros de audio en los que el señalado reconoce que el ataque estaba dirigido inicialmente contra la menor, y que el estudiante terminó lesionado por haberse interpuesto.

“Ellos un día antes habían estado aquí en mi casa haciendo un trabajo grupal. Uno de los niños me llama y me dicen que el estudiante (agresor) los estaban amenazando con el cúter. Al segundo día es cuando le empieza a insultar a su compañera. Tengo audios de compañeros del colegio que le preguntaban por qué había agredido a mi hijo, y este les decía que su intención no era lastimarlo, sino a la niña”, sentenció.

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Familia cuestiona respuesta del colegio y denuncia amenazas tras agresión a escolar

La familia del adolescente agredido cuestionó severamente la actuación del colegio tras el incidente. De acuerdo con el padre, al acudir a buscar a su hijo lo halló a bordo de una mototaxi. Pese a que un auxiliar minimizó el hecho calificándolo como un "corte menor", el estudiante nunca recibió atención médica en el plantel y tuvo que improvisar un torniquete por su cuenta. Asimismo, el progenitor sostuvo que la PNP puso trabas durante la denuncia e intentó alterar la versión original de los hechos.

“El oficial no hizo la denuncia como debe de ser. Al principio puso a mi hijo como si él fuera el agresor y el otro niño fuera el agredido. Además, no colocó bien los datos que se le dio. Algo que me preocupa es que uno de los policías nos dio a entender que el papá del agresor habría soltado dinero para que no se reciba la denuncia”, explicó.

Si bien los padres del atacante prometieron cubrir los costos sanitarios, el diálogo se cortó abruptamente y el padre de la víctima denunció haber sido amenazado de muerte con armas de fuego mediante una llamada. Esta crisis obligó al progenitor a dejar su empleo para acompañar la recuperación del menor, acumular deudas en terapias y medicamentos, mientras el acusado permanece en paradero desconocido tras dejar de asistir a clases. El Ministerio de la Mujer asumió el acompañamiento legal y psicológico del caso.

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