La Libertad: Corte verifica avances en implementación de órganos especializados en Extinción de Dominio

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió la visita del equipo de la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio (SNEED), quienes arribaron a la ciudad para verificar los avances en la implementación de la Sala de Apelaciones y el Juzgado Permanentes Especializados en Extinción de Dominio.

Durante la jornada, la comitiva, liderada por la secretaria técnica del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Claudia Nieves Linares Morán, evaluó los avances en la ejecución presupuestal y logística, así como la gestión y cobertura de las nuevas plazas. Asimismo, se inspeccionaron las instalaciones destinadas a este subsistema permanente, acompañada de los señores magistrados que lo conforman, para verificar las condiciones de infraestructura y accesibilidad.

Esta visita constituye un espacio de articulación para fortalecer las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los órganos especializados en Extinción de Dominio en el Distrito Judicial de La Libertad.