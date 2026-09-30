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Harvey Colchado señala que "máximo tres" diputados de Ahora Nación votarían a favor de la censura contra César Astudillo

El diputado y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, planteó "esperar el plazo mínimo de tres meses para ver resultados" tras la reciente designación del teniente general Fredy López Mendoza como comandante general de la PNP.

Harvey Colchado sobre moción de censura contra César Astudillo: “Máximo tres” votarían a favor en Ahora Nación
Harvey Colchado sobre moción de censura contra César Astudillo: “Máximo tres” votarían a favor en Ahora NaciónComposición/LR
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La bancada de Ahora Nación no respaldará la moción de censura presentada en el Congreso contra el ministro del Interior, César Astudillo. Durante una entrevista en RPP, el diputado y exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, confirmó que la postura de la mayoría del grupo parlamentario es dar un mayor tiempo de evaluación al Ejecutivo y estimó que solo tres de los 10 congresistas de la bancada votarán por la destitución del funcionario.

La decisión del grupo político se definió luego de dos jornadas de debate interno entre sus integrantes. Según Colchado, las discusiones parlamentarias concluyeron con un acuerdo en el cual entre siete y ocho legisladores optaron por marcar distancia de la iniciativa impulsada en la Cámara Baja.

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"A favor de la censura, tres. Máximo tres", precisó el parlamentario sobre el recuento de apoyos dentro de su bancada, vía RPP.

Además, Colchado detalló que solo dos legisladores, Indira Huilca y Jair Manrique, hicieron pública su posición de respaldar la salida de Astudillo a través de sus redes sociales.

“Ya se han pronunciado, me parece, dos. Es Jair Manrique, lo he visto en Twitter e Indira Huilca, los dos [están] a favor de la censura”.

El parlamentario explicó que su postura a favor de la permanencia del ministro responde a la reciente designación del teniente general Freddy López Mendoza como comandante general de la Policía Nacional.

Desde la perspectiva del legislador, la llegada de un nuevo mando en la institución policial requiere estabilidad política para ejecutar las medidas de inteligencia y los cambios del personal a fin de año.

"Cuando ingresa un teniente general como Freddy López Mendoza, a quien Astudillo designa, nos da fe de que puede hacer un buen trabajo. Hay que esperar el plazo mínimo de tres meses para ver los resultados", sostuvo el diputado de Ahora Nación.

Colchado remarcó que López Mendoza cuenta con un perfil adecuado para conducir las operaciones contra la criminalidad, por lo que resulta un error descabezar el Ministerio del Interior en pleno proceso de pases a retiro y ascensos policiales. "No podemos, en un proceso de pases a retiro, cambios de colocación y ascensos, hacer un cambio de esta manera y descabezar cuando ha entrado un comandante general que nos da algo de fe por su trayectoria", agregó.

Pese a la resolución del bloque parlamentario, la bancada mantendrá el respeto a la postura individual de sus integrantes que insisten en la censura. "Un partido no significa que todos somos corderitos. Yo respeto a Indira Huilca y a Jair Manrique, pero los demás no están de acuerdo", concluyó Colchado sobre las discrepancias internas en Ahora Nación.

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