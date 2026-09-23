Es impreciso que en la región Junín se hayan ejecutado S/158 millones en obras por impuestos

Durante el debate de candidatos regionales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Álvarez Rojas, candidato al Gobierno Regional de Junín por Acción Popular, se refirió al monto total ejecutado en dicha región bajo el mecanismo de obras por impuestos.

El candidato indicó lo siguiente: "Acaso no sabemos, y en números, que de las obras por impuestos, de cerca de S/3.000 millones, Junín solamente, hasta el día de hoy, en más de 20 años ha gastado solo S/158 millones".

Estos datos no son precisos. En realidad, el monto gastado o ejecutado en obras por impuestos en la región Junín es menor, y equivale a S/139 millones.

El mecanismo de obras por impuestos

En principio, el término obras por impuestos (OXI) hace referencia a una modalidad de ejecución de inversión pública, aprobada en el 2008 y aplicada desde el 2009, que permite a las empresas del sector privado financiar y ser responsables de la ejecución de proyectos de inversión pública para reducir la brecha de infraestructura y servicios públicos en el país.

"Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan", señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La mayor cantidad de obras por impuestos ha beneficiado principalmente a los gobiernos subnacionales ―es decir, a los gobiernos regionales y las municipalidades―, que gracias a esta modalidad pueden concretar, dentro de su jurisdicción, obras de saneamiento, de construcción o mejoramiento de carreteras, centros de salud, centros educativos, entre otras áreas, explicó a PerúCheck Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Finalizada la ejecución o avance de la obra, el Estado devuelve el monto invertido a la empresa privada mediante un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) ―dirigido a los gobiernos subnacionales y universidades públicas― o un Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN) ―dirigido a entidades del gobierno nacional―, con lo que se deja constancia del monto real ejecutado o gastado por la empresa privada a cargo del proyecto.

"Si la empresa privada tiene que pagar S/1 millón en impuestos, pero ha gastado S/500,000 en ejecutar una obra en Junín, bajo esta modalidad, y se le ha reconocido esa ejecución, va a contar con un certificado por ese monto, con lo cual solo va a tener que pagar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lo restante; es decir, solo S/500,000", explicó la economista Maita.

Posteriormente, los gobiernos regionales y locales, las universidades públicas y las entidades del gobierno nacional que se beneficiaron de este mecanismo de inversión devuelven al Tesoro Público, a través de descuentos en sus presupuestos , el monto financiado por las empresas privadas.

Las regiones más beneficiadas por OxI

El MEF cuenta con una base de datos de todas las obras por impuestos registradas desde su implementación, en 2009, hasta el 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con esta fuente oficial, el Perú registra 1.671 obras bajo esta modalidad ―entre obras concluidas, con convenios firmados y adjudicadas―, con una inversión total de S/51.124 millones, y una ejecución, a la fecha, de S/17.918 millones.

Las regiones con mayores montos ejecutados son Arequipa (S/1.300 millones), Áncash (S/1.270 millones), Ica (S/946 millones) y Cusco (S/773 millones).

En el caso de la región Junín, la base de datos registra un conjunto de 42 obras, con una inversión total de S/759 millones. Las empresas con más obras registradas son Unacem Perú S.A (3), Constructora y Servicios Generales Huaman E.I.R.L (3) y el Consorcio Banco de Crédito del Perú - Inversiones Centenario (3).

Del total señalado, al 31 de agosto de 2026, en la región se han ejecutado S/139,4 millones; es decir, cerca de S/20 millones menos del monto señalado por el candidato José Álvarez.

Con inversión total se hace referencia al monto total destinado o por destinar a la obra por la empresa privada; es decir, la suma del monto comprometido en la firma del convenio y en las posibles adendas o modificaciones del mismo. En tanto, con ejecución se hace referencia al gasto que la empresa privada ya ha realizado con relación a la obra. Esto equivale a los mismos montos que han sido certificados con el CIPRL o del CIPGN de las obras.

La economista Maita confirmó que los montos de los certificados de inversión pública CIPRL y CIPGN correspondientes a obras por impuestos en la región Junín ―es decir, los montos que las empresas ya gastaron― suman en total S/139 millones.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck contactó vía llamada telefónica al candidato José Álvarez, quien señaló lo siguiente: "Mira, ahorita yo estoy en ruta. Yo eso lo tengo, sería más tarde que te lo pueda alcanzar".

A pesar de que posteriormente a la llamada se le alcanzaron las consultas vía WhatsApp, el candidato no se volvió a comunicar.

Conclusión

El candidato José Álvarez, de Acción Popular para el GORE Junín, indicó que desde la implementación del mecanismo de obras por impuestos en el país, en la región Junín se han ejecutado S/158 millones. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales del MEF, se han ejecutado S/139 millones en obras por impuestos; es decir, cerca de S/20 millones menos de lo indicado por Álvarez. Por lo tanto, PerúCheck califica como imprecisa la afirmación del candidato por Acción Popular.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.