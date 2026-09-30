2,4 millones de peruanos en alerta por falta de agua: 397 distritos en riesgo muy alto de déficit hídrico

Un total de 397 distritos en Perú están en riesgo muy alto por déficit hídrico para el periodo 2026-2027, según CENEPRED, afectando a más de 2,4 millones de personas. | Difusión

Un total de 397 distritos en Perú están en riesgo muy alto por déficit hídrico para el periodo 2026-2027, según CENEPRED, afectando a más de 2,4 millones de personas. | Difusión

Un total de 397 distritos del país se encuentran en nivel de riesgo muy alto por déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027, según el escenario actualizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en setiembre. En estas zonas viven 2 millones 481.033 personas y existen 994.455 viviendas potencialmente expuestas.

El escenario tiene su principal foco en la sierra sur. Puno concentra 100 distritos en riesgo muy alto, seguido de Cusco (87), Apurímac (66), Ayacucho (53) y Huancavelica (25). También aparecen Huánuco (17), Junín (18), Pasco (10), Arequipa (9), Tacna (6), Áncash (2), La Libertad (1) y Ucayali (3).

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Distritos en riesgo muy alto

La alerta no se limita a la población. Los 397 distritos comprenden 2,46 millones de hectáreas de superficie agrícola y 8,02 millones de hectáreas de pastos, además de más de 1,6 millones de cabezas de ganado vacuno, 5,1 millones de ovinos y 2,9 millones de alpacas.

El riesgo también alcanza a otros 666 distritos clasificados en nivel alto, donde viven 6,87 millones de personas. En conjunto, estos territorios reúnen 3,82 millones de hectáreas agrícolas y 2,87 millones de hectáreas de pastos.

El escenario está relacionado con las perspectivas del Fenómeno El Niño. El ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y proyecta que, entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la magnitud más probable será extraordinaria. Para el mismo periodo, la región Niño 3.4 presenta una perspectiva de magnitud muy fuerte.

En materia de lluvias, el problema se concentraría principalmente en la sierra sur oriental. Para octubre-diciembre de 2026, SENAMHI prevé condiciones entre normales e inferiores a lo normal en la sierra centro y sur oriental, con predominio de la condición inferior en la sierra sur oriental. Para el verano de 2027, el escenario deficitario se mantiene especialmente en esa zona.

Precipitaciones por debajo de sus valores

El déficit no parte, además, de un escenario completamente normal. Entre enero y abril de 2026 ya se habían registrado precipitaciones por debajo de sus valores habituales en distintas zonas del país, con anomalías de hasta -100%, particularmente en sectores de Apurímac, Puno, Cusco y la sierra central oriental.

A ello se suma la situación de los reservorios. Al 14 de setiembre, los principales embalses del país almacenaban, en promedio, el 66,4% de su capacidad. Tinajones, en Lambayeque, tenía apenas 21,6%; mientras que otros sistemas también mostraban descensos respecto de agosto.

De acuerdo con el escenario elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los ámbitos con mayor probabilidad de presentar déficit hídrico se concentran principalmente en Puno, Tacna, Cusco, Apurímac y Ayacucho, además de zonas localizadas de Arequipa, Huancavelica, Madre de Dios y Ucayali.

CENEPRED precisa que se trata de una estimación técnica, prospectiva y referencial, por lo que sus resultados pueden cambiar conforme evolucionen las condiciones climáticas e hidrológicas. La entidad recomienda priorizar medidas de reducción del riesgo y preparación en los distritos clasificados en niveles muy alto y alto.