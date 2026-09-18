Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko desaprobada, caso Liceo Naval y Ministro a la censura | Sin Guion Con Rosa María Palacios

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Gobierno dará subsidio temporal y focalizado a mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

Este subsidio tiene un límite de S/100 mensuales y será aplicable durante tres meses. En medio de una crisis por gasolina y protestas, la CGTP considera que su alcance es limitado, ya que muchos transportistas son informales.

El Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado el 18 de septiembre, establece un subsidio de S/4 por galón de combustibles para mototaxistas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
El Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado el 18 de septiembre, establece un subsidio de S/4 por galón de combustibles para mototaxistas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. | Difusión
google iconLa República en Google

La disposición está contemplada en el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado este viernes 18 de septiembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. La norma establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para contribuir a mantener la operatividad del servicio de transporte público.

El subsidio será de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por el conductor que cumpla con las condiciones de validación establecidas. El monto tendrá un límite de S/100 al mes por cada beneficiario.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Puedes ver

Diez escolares fueron retenidos por presunta agresión sexual contra compañero de 16 años en colegio Liceo Naval en San Borja

lr.pe

CGTP Loreto: ‘‘No es un paliativo’’

La CGTP Loreto cuestionó que el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 establezca un subsidio focalizado en determinados conductores y sostuvo que la medida no responde a la dimensión del problema que enfrenta la región. La central sindical señaló que el impacto del alza de los combustibles alcanza a distintas actividades económicas y ‘‘no únicamente a los mototaxistas’’.

En su pronunciamiento, la organización también llamó la atención sobre las comunidades ribereñas que utilizan pequepeques para ‘‘movilizar personas, alimentos y productos’’. Recordó que, debido al aislamiento geográfico de Loreto y a la limitada conectividad terrestre, el transporte fluvial cumple un papel fundamental y también depende directamente del precio del combustible.

La CGTP consideró, además, que los requisitos y mecanismos de acreditación establecidos por el Ejecutivo podrían limitar el acceso al beneficio de trabajadores que no cumplan todas las condiciones. Por ello, insistió en que la respuesta debería tener alcance regional, considerando el efecto que el incremento del combustible genera en el transporte, el costo de los productos y el costo de vida de las familias loretanas.

La dirigente Carmen Chipana, señaló a este medio que la central sindical había planteado un subsidio de alcance universal. Sostuvo que la medida tendría un alcance limitado porque una parte importante de los mototaxistas trabaja en la informalidad y, por tanto, podría quedar fuera de los mecanismos de acceso al beneficio. En ese sentido, consideró que lo planteado no representa un ‘‘paliativo’’.

Subsidio tendrá una vigencia de tres meses

De acuerdo con el decreto de urgencia, la medida tendrá una duración de tres meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. El objetivo es reducir temporalmente el impacto que el alza de los combustibles genera sobre los costos de operación y logística de los mototaxistas.

El beneficio está dirigido a conductores de vehículos automotores menores de categoría L5, correspondiente a los mototaxis, que presten el servicio en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Puedes ver

Línea 1 del Metro de Lima: tren de Hello Kitty recorrerá la ciudad y lanzarán 50.000 tarjetas coleccionables

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para ser considerado beneficiario, el conductor deberá cumplir con una serie de condiciones al momento de la entrada en vigencia del decreto. Entre ellas, contar con un mototaxi identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje y tener DNI vigente.

También deberá contar con una licencia de conducir vigente de Clase B, categoría II-C, además de un SOAT vigente. En los casos que corresponda, podrá presentar un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT.

La norma precisa que los beneficiarios deberán cumplir, además, con las demás condiciones y mecanismos de validación que se establezcan para la aplicación del subsidio.

Paro regional

En Loreto, el paro regional de 72 horas convocado por organizaciones sindicales y sociales continúa en medio de demandas dirigidas al Gobierno. La medida, que inició el 16 de septiembre, reúne reclamos vinculados con la situación económica y social de la región y mantiene a la CGTP Loreto entre las organizaciones que exigen una respuesta del Ejecutivo. La central ha advertido que evalúa ampliar la protesta si no se concretan compromisos para instalar una mesa técnica de alto nivel.

Durante la jornada, además, la CGTP denunció presuntas agresiones contra trabajadores durante intervenciones policiales, mientras la Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando el desarrollo de la protesta para verificar el respeto de los derechos de manifestantes y terceros. El paro estaba previsto hasta este 18 de septiembre.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno dará subsidio temporal y focalizado a mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

Alianza Lima vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

Sociedad

Colegio Liceo Naval de San Borja: escolares denunciados por agresión sexual solo podrán ser detenidos hasta esta tarde

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Más de 600 adultos mayores de Pensión 65 culminan su educación básica mediante alfabetización digital

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentan solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez

César Astudillo respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana