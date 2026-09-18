Gobierno dará subsidio temporal y focalizado a mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

El Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado el 18 de septiembre, establece un subsidio de S/4 por galón de combustibles para mototaxistas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. | Difusión

El Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado el 18 de septiembre, establece un subsidio de S/4 por galón de combustibles para mototaxistas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. | Difusión

La disposición está contemplada en el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, publicado este viernes 18 de septiembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. La norma establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para contribuir a mantener la operatividad del servicio de transporte público.

El subsidio será de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido por el conductor que cumpla con las condiciones de validación establecidas. El monto tendrá un límite de S/100 al mes por cada beneficiario.

Video destacado ¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

CGTP Loreto: ‘‘No es un paliativo’’

La CGTP Loreto cuestionó que el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 establezca un subsidio focalizado en determinados conductores y sostuvo que la medida no responde a la dimensión del problema que enfrenta la región. La central sindical señaló que el impacto del alza de los combustibles alcanza a distintas actividades económicas y ‘‘no únicamente a los mototaxistas’’.

En su pronunciamiento, la organización también llamó la atención sobre las comunidades ribereñas que utilizan pequepeques para ‘‘movilizar personas, alimentos y productos’’. Recordó que, debido al aislamiento geográfico de Loreto y a la limitada conectividad terrestre, el transporte fluvial cumple un papel fundamental y también depende directamente del precio del combustible.

La CGTP consideró, además, que los requisitos y mecanismos de acreditación establecidos por el Ejecutivo podrían limitar el acceso al beneficio de trabajadores que no cumplan todas las condiciones. Por ello, insistió en que la respuesta debería tener alcance regional, considerando el efecto que el incremento del combustible genera en el transporte, el costo de los productos y el costo de vida de las familias loretanas.

La dirigente Carmen Chipana, señaló a este medio que la central sindical había planteado un subsidio de alcance universal. Sostuvo que la medida tendría un alcance limitado porque una parte importante de los mototaxistas trabaja en la informalidad y, por tanto, podría quedar fuera de los mecanismos de acceso al beneficio. En ese sentido, consideró que lo planteado no representa un ‘‘paliativo’’.

Subsidio tendrá una vigencia de tres meses

De acuerdo con el decreto de urgencia, la medida tendrá una duración de tres meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. El objetivo es reducir temporalmente el impacto que el alza de los combustibles genera sobre los costos de operación y logística de los mototaxistas.

El beneficio está dirigido a conductores de vehículos automotores menores de categoría L5, correspondiente a los mototaxis, que presten el servicio en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para ser considerado beneficiario, el conductor deberá cumplir con una serie de condiciones al momento de la entrada en vigencia del decreto. Entre ellas, contar con un mototaxi identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje y tener DNI vigente.

También deberá contar con una licencia de conducir vigente de Clase B, categoría II-C, además de un SOAT vigente. En los casos que corresponda, podrá presentar un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT.

La norma precisa que los beneficiarios deberán cumplir, además, con las demás condiciones y mecanismos de validación que se establezcan para la aplicación del subsidio.

Paro regional

En Loreto, el paro regional de 72 horas convocado por organizaciones sindicales y sociales continúa en medio de demandas dirigidas al Gobierno. La medida, que inició el 16 de septiembre, reúne reclamos vinculados con la situación económica y social de la región y mantiene a la CGTP Loreto entre las organizaciones que exigen una respuesta del Ejecutivo. La central ha advertido que evalúa ampliar la protesta si no se concretan compromisos para instalar una mesa técnica de alto nivel.

Durante la jornada, además, la CGTP denunció presuntas agresiones contra trabajadores durante intervenciones policiales, mientras la Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando el desarrollo de la protesta para verificar el respeto de los derechos de manifestantes y terceros. El paro estaba previsto hasta este 18 de septiembre.