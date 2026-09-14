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Golpe a la minería ilegal: Fuerzas Armadas destruyen recursos valorizados en más de S/8.3 millones en Madre de Dios

La intervención en la región incluyó la eliminación de 15 campamentos, 9 balsas y un total de 550 cilindros metálicos, así como otros materiales utilizados en la minería ilegal.

Minería ilegal en Madre de Dios
Minería ilegal en Madre de Dios | Foto: Andina / Difusión
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Nuevo golpe a la minería ilegal. En un operativo de alta complejidad, las Fuerzas Armadas lograron la destrucción de bienes y logística que permitían la actividad ilícita en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios. Los recursos estaban valorizados en más de S/8,3 millones, según el Ministerio de Defensa (Mindef).

La intervención fue dirigida por el Comando Operacional del Sur a través de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía. Además, contó con la participación de personal de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio Público.

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Fuerzas Armadas destruyeron campamentos y equipos de minería ilegal

Para ejecutar el operativo, el personal ingresó con helicópteros a los sectores de Quebrada Gamitanal, Aguas Negras y Otorongo, zonas de difícil acceso que eran utilizadas como bases de mineros ilegales.

La interdicción permitió sacar de circulación 15 campamentos rústicos, 9 balsas, 9 motores, una moto carguero y 3 generadores eléctricos. Además, se desplazaron 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico, 500 metros de tubo PVC, 1.200 metros de cuerda de acero, 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos, entre otros equipos, herramientas y materiales utilizados para esta actividad ilícita.

Operativos apuntan a reducir la capacidad de minería ilegal

El Mindef explicó que con este tipo de intervenciones busca reducir la capacidad de operación de la minería ilegal. "La acción fue dirigida contra la infraestructura y los recursos logísticos que permiten el funcionamiento de las operaciones de minería ilegal en esta zona de la Amazonía, con el propósito de reducir su capacidad para continuar con estas actividades", señaló el sector.

La minería ilegal es una de las economías criminales más grandes del país. La actividad ilícita mueve alrededor de US$11.500 a 12.000 millones anuales, según reportes de la Agencia Andina y del Instituto Peruano de Economía (IPE). Actualmente golpea a 21 de las 25 regiones del país y se estima que casi el 50% del oro exportado por el Perú proviene de la minería ilegal.

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