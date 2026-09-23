Corte IDH escuchará a representantes de comunidades indígenas en caso contra el Estado peruano

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) interpuso la denuncia ante el sistema interamericano en defensa del pueblo Mashco Piro, de nativos que viven en aislamiento voluntario.

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) interpuso la denuncia ante el sistema interamericano en defensa del pueblo Mashco Piro, de nativos que viven en aislamiento voluntario.

Una delegación integrada por representantes de comunidades nativas de Madre de Dios que comparten territorio con la población Mashco Piro, que vive en aislamiento voluntario, participará en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del proceso contra el Estado peruano por poner en riesgo su integridad.

Darán testimonio sobre cómo se han visto amenazados por el avance de concesiones madereras otorgadas por el Gobierno, así como de actividades ilícitas de tala ilegal.

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La directora de la oficina para América Latina de EarthRights International, Juliana Bravo Valencia, destacó que es la primera vez que este tribunal internacional juzgará al Perú por la expansión de actividades extractivas autorizadas por el Estado en el territorio de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) que debería ser protegido, como es el caso de los Mashco Piro.

En la audiencia, que se llevará a cabo el 24 y 25 de setiembre en Montevideo (Uruguay), también declararán peritos que buscan demostrar a través de investigaciones y lo establecido en el derecho internacional, cómo es afectada esta población que decidió vivir apartada para huir de la brutal explotación de indígenas durante la fiebre del caucho.

Por su parte, el Estado ha confirmado su asistencia a través de sus agentes de la Procuraduría Supranacional, aunque trascendió que no acudirían testigos ni peritos de forma presencial, y que sus informes serían presentados solo por escrito.

“Esperamos que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado peruano, que acoja nuestras peticiones en materia de derechos y que adopte una serie de medidas de reparación para este pueblo”, sostuvo la representante de EarthRights International, organización copeticionaria ante el sistema interamericano junto a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

La población Mashco Piro es una comunidad nómade en aislamiento voluntario, que vive de la recolección y caza entre la cuenca del río Purús, en Ucayali, y de los ríos Las Piedras y Manu, en Madre de Dios. Fue reconocida por el Estado peruano en el 2014 y se estableció su existencia en las reservas territoriales Madre de Dios y en la Reserva Indígena Mashco Piro.

No respetan su territorio La Corte IDH tiene en la actualidad cinco casos sobre afectaciones cometidas por el Estado peruano contra la ciudadanía.

FENAMAD acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de la población Mashco Piro, tras cerrarse las puertas en el fuero judicial en Perú, que archivó de forma definitiva un recurso de amparo interpuesto ante el peligro que enfrentan los PIACI en la Reserva Territorial de Madre de Dios por las concesiones forestales, así como actividades de tala ilegal. El caso fue admitido en el 2022, tras no acatar sus recomendaciones pasaron a la Corte IDH dos años después.

“El Gobierno peruano no acató las recomendaciones de la CIDH. Pese a las evidencias del riesgo para los Mashco Piro, no retira las concesiones. El Estado se burla de la vida de nuestros hermanos, que por su aislamiento no pueden exigir la protección de sus derechos por eso asumimos su defensa”, refirió Daniel Peña, de FENAMAD.

En el informe que la CIDH envía a la Corte IDH, advirtió que el Estado no ha reconocido adecuadamente la propiedad de todos los territorios donde habitan los PIACI, incumpliendo sus obligaciones al derecho de propiedad de poblaciones indígenas, lo que pone en peligro su modo tradicional de sobrevivencia y sus costumbres ancestrales.

Precisó que, al no contar con un título, se dificulta la delimitación clara del territorio y la determinación de zonas de amortiguamiento; y alertó que la Ley 28736, que establece que las reservas indígenas son delimitadas por el Estado de forma transitoria para los PIACI, permite que se otorgue concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, lo que es incompatible con el deber de adoptar una normatividad que proteja de forma eficaz a dicha población.

La Comisión observó que, incluso, el Estado desconoció el derecho de consulta previa, a la propiedad y a los derechos políticos entre el 2008 y 2016 al haber dado concesiones para actividades de explotación de hidrocarburos en los Lotes 157 y 187, así como haber aprobado proyectos de infraestructura vial que atravesaban los territorios de los Mashco Piro en Madre de Dios. Además, existen concesiones forestales vigentes, generando el riesgo de contacto.

Importante precedente

Juliana Bravo, de EarthRights International, remarcó que es importante que la Corte IDH siente un precedente en la materia para la región no solo para Perú.

“El Estado no solo no toma acciones, sino que aprobó una serie de concesiones de proyectos extractivos en el territorio de los Mashco Piro. No solo no adecúa las normas, sino que sus políticas y prácticas favorecen esas actividades en el territorio de una población que eligió voluntariamente vivir en aislamiento”, expresó.

Agregó que la CIDH otorgó medidas cautelares en este caso por la gravedad, urgencia y para evitar que haya un daño irreparable, que Perú desconoce al continuar con las concesiones madereras.

“El Estado ha argumentado que las concesiones ya fueron otorgadas y no se pueden retrotraer por seguridad jurídica, pero tiene obligaciones internacionales y cuando se trata de pueblos indígenas en aislamiento tiene que garantizar el derecho al territorio ancestral y el principio de no contacto. Lo que llaman categorización con carga, en referencia a las concesiones forestales ya otorgadas, que argumenta ser compatibles con la vida de estos pueblos viola sus derechos”, indicó.

Por su parte, Daniel Peña, de FENAMAD, señaló que han presentado pruebas suficientes para demostrar que el Estado peruano ha incumplido funciones y violado derechos, por lo que aspiran a que la Corte IDH falle a favor de una protección real de los PIACI.

“Esperamos que la Corte falle para que el Estado peruano implemente mecanismos de protección efectivos que aseguren los cordones sanitarios en la zona; hablamos del corredor territorial Pano Arawak y otros que abarcan Madre de Dios, Cusco y Ucayali, donde habitan los Mashco Piro. Pedimos la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, porque hay pueblos en aislamiento”, resaltó.