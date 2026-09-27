Selva peruana se prepara para el décimo primer friaje: Senamhi prevé lluvias y temperaturas de hasta 19 °C

Se espera que las temperaturas en la selva sur bajen a 19 °C durante la noche, mientras que en las zonas central y norte alcanzarán máximas de 26 °C y 28 °C respectivamente.

Se espera que las temperaturas en la selva sur bajen a 19 °C durante la noche, mientras que en las zonas central y norte alcanzarán máximas de 26 °C y 28 °C respectivamente. Foto: composición LR

El décimo primer friaje del año modificará las condiciones meteorológicas de la selva peruana entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Durante este periodo se prevén lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes y una reducción de las temperaturas en distintas zonas de la Amazonía.

El fenómeno será registrado desde la tarde del 30 de septiembre, cuando una masa de aire frío ingrese por el sur del país y avance progresivamente hacia la selva central. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), realizará el seguimiento de estas condiciones.

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¿Qué temperaturas se esperan durante el décimo primer friaje?

El descenso térmico tendrá diferentes registros según la zona de la selva. En el sector sur, las temperaturas máximas estarán alrededor de los 26 °C, mientras que en la selva central alcanzarán aproximadamente los 27 °C. En el norte, los valores máximos se situarán cerca de los 28 °C.

Durante las horas nocturnas, la selva sur tendrá el descenso más marcado, con temperaturas próximas a los 19 °C. Estas variaciones forman parte de las condiciones previstas durante el periodo de presencia del friaje en la región amazónica.

¿Por dónde ingresará la masa de aire frío y qué condiciones generará?

El ingreso del aire frío se producirá por la selva sur, específicamente en los departamentos de Puno y Madre de Dios. Desde estos puntos, la masa de aire avanzará hacia la selva central de manera progresiva.

El desplazamiento estará acompañado por precipitaciones de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, cobertura nubosa y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Frente a estas condiciones, el Minam, mediante el Senamhi, continuará difundiendo información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y el clima mediante su página web y sus redes sociales oficiales.