¿Aumentará el calor en octubre? Senamhi detalla pronóstico del tiempo y descarta lluvias continuas en la capital

Lima mantendría temperaturas cálidas durante octubre, pese a encontrarse en la primavera, según la proyección del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo señaló que los valores registrados en setiembre estuvieron por encima de lo habitual para esta época y que esta tendencia continuaría durante el próximo mes.

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó a Andina que las temperaturas llegaron a 27 °C y 28 °C en sectores de Lima este, mientras que Carabayllo alcanzó 29 °C. También indicó que el calor podría intensificarse conforme avance el año, mientras que para octubre existe la posibilidad de lloviznas ocasionales, pero no de precipitaciones continuas en la capital.

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Senamhi prevé temperaturas cálidas en octubre y advierte mayor calor hacia diciembre

El comportamiento registrado en setiembre permite anticipar que octubre conservará valores elevados para una temporada primaveral. En zonas como La Molina, Ate y Chosica se alcanzaron temperaturas de entre 27 °C y 28 °C, mientras que en Carabayllo se registraron hasta 29 °C. El Senamhi señaló que los días despejados desde primeras horas pueden favorecer el incremento de las temperaturas.

El organismo también indicó que el calor suele intensificarse entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó reducir la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección frente a la radiación ultravioleta. Entre las recomendaciones mencionadas se encuentran:

Usar sombreros o gorros de ala ancha.

Utilizar sombrillas y lentes con protección UV.

Vestir ropa de manga larga.

Aplicar protector solar.

Lima podría registrar lloviznas eventuales, pero no se esperan lluvias continuas durante octubre

Aunque el escenario principal estará marcado por las temperaturas cálidas, durante octubre no se descarta la presencia de algunas lloviznas en Lima. Estas podrían aparecer por la combinación de vientos provenientes del sur, aire frío, humedad y las condiciones cálidas del mar frente a la costa. Sin embargo, el Senamhi precisó que se trataría de episodios puntuales y no de lluvias persistentes.

Los registros climáticos también muestran que Lima acumuló periodos prolongados de calor diurno y nocturno hasta setiembre. En el caso de las olas de calor diurno, el Callao contabilizó 105 días, Jesús María 113 y La Molina 61. Para las olas de calor nocturno, las cifras fueron de 139 noches en el Callao, 133 en Jesús María y 53 en La Molina. La temporada de lloviznas más frecuente en la capital se presenta desde diciembre, aunque posteriormente también pueden ocurrir episodios aislados.