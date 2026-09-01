Gobierno declara en emergencia distritos de 22 regiones por peligro de lluvias intensas ante El Niño

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El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 893 distritos de 154 provincias de 22 regiones del país por el peligro inminente ante precipitaciones pluviales intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada este 1 de setiembre a través del Decreto Supremo 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La disposición comprende a varios distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

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Gobierno dispone medidas inmediatas y necesarias ante El Niño

A través de la normativa, se establece ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo existente, así como de respuestas y rehabilitación que correspondan.

Los gobiernos regionales fueron comprendidos en la coordinación técnica de las labores, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realizará un seguimiento a esta tarea, con la participación de los ministerios vinculados y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Las acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán modificarse de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que estén sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

La implementación de las medidas previstas en el decreto se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos comprendidos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Emergencia por lluvias en Lima Metropolitana

La declaratoria de emergencia también alcanza a varios distritos de Lima Metropolitana: Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.