El robo involucró una cartera que un asistente guardaba para una dama de honor. El encargado de la parroquia lamentó el incidente, afirmando que no había reportado casos previos similares. | Foto: Panamericana TV/Composición LR

El robo involucró una cartera que un asistente guardaba para una dama de honor. El encargado de la parroquia lamentó el incidente, afirmando que no había reportado casos previos similares. | Foto: Panamericana TV/Composición LR

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Un robo fue reportado durante una ceremonia de matrimonio en la parroquia María Vianney, ubicada en Chiclayo, Lambayeque. Un asistente denunció que sus pertenencias fueron sustraídas mientras se desarrollaba la misa, en un momento en que el templo se encontraba ocupado por los invitados a la boda.

El caso, reportado por Panamericana TV, quedó registrado por el sistema de videovigilancia de la parroquia. Las grabaciones muestran a dos hombres que permanecían entre los asistentes y se desplazaban por el recinto durante la ceremonia. Uno llevaba una camisa de color celeste y el otro una casaca roja.

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Sospechosos aprovecharon la boda para desplazarse entre los asistentes durante la misa

La presencia de los sospechosos pasó inadvertida mientras se desarrollaba el matrimonio. De acuerdo con lo informado por el encargado de la parroquia, ambos habrían aprovechado la concentración de personas dentro del templo para movilizarse entre los asistentes y acercarse a las pertenencias que estaban bajo su cuidado.

La persona que denunció el robo tenía consigo una cartera que, aparentemente, le habían encargado para resguardar las pertenencias de una de las damas de honor de la novia. En medio de la ceremonia, el bolso fue sustraído sin que el hecho fuera advertido de inmediato por quienes se encontraban en el lugar.

El responsable del recinto calificó lo ocurrido como un hecho lamentable y señaló, en declaraciones a Panamericana TV, que no se había presentado anteriormente un caso similar dentro de la parroquia.