Incendio forestal en La Libertad destruye 17 hectáreas en Usquil tras reactivarse por fuertes vientos y radiación solar

El siniestro se inició el 9 de septiembre en Huacamochal, y las labores de control fueron complejas debido a reactivaciones del fuego. | Foto: composición LR

El siniestro se inició el 9 de septiembre en Huacamochal, y las labores de control fueron complejas debido a reactivaciones del fuego. | Foto: composición LR

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Un incendio forestal registrado en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, en La Libertad, dejó 17 hectáreas de vegetación y terrenos de cultivo afectados luego de permanecer activo durante tres días. Las llamas dañaron bosques de eucalipto, pastizales y parcelas donde se cultivaban arveja y maíz.

La emergencia comenzó durante la mañana del 9 de septiembre en el caserío de Huacamochal. Pobladores y autoridades de la zona participaron en las labores para contener el avance del fuego, que llegó a reactivarse en dos oportunidades debido a las condiciones registradas en el lugar. Finalmente, el siniestro quedó controlado y extinguido a las 23:00 horas del 11 de septiembre.

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Incendio en Usquil: fuego afectó bosques de eucalipto, cultivos de maíz y arveja

El incendio ocasionó daños en distintas áreas de cobertura vegetal de Usquil. Entre los sectores afectados se encuentran bosques conformados por eucaliptos, zonas de pastizales y terrenos destinados a actividades agrícolas. En estas últimas había parcelas de arveja y maíz que resultaron alcanzadas por las llamas.

Las labores para contener la emergencia comenzaron desde las primeras horas del siniestro. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, durante la primera jornada el fuego pudo ser controlado después de las 3:00 de la tarde. Sin embargo, la emergencia no terminó en ese momento debido a una nueva activación registrada al día siguiente.

La magnitud de la afectación alcanzó las 17 hectáreas, según el reporte de daños elaborado tras la emergencia. El avance del fuego hacia sectores de difícil acceso complicó las acciones desplegadas por quienes participaron en las labores de control.

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Así se reactivaron las llamas en La Libertad antes de ser extinguidas tras tres días de emergencia

Luego del primer control, las llamas volvieron a aparecer alrededor de las 8:00 de la mañana del 10 de septiembre. El fuego permaneció activo durante buena parte de esa jornada y pudo ser controlado nuevamente durante la noche. Las labores continuaron ante el riesgo de que el incendio volviera a extenderse.

La situación se complicó nuevamente al día siguiente. Los fuertes vientos y la intensa radiación solar favorecieron una nueva reactivación, mientras las llamas avanzaban hacia otras zonas de acceso complicado. Pobladores y autoridades retomaron las acciones para impedir que el fuego continuara propagándose.

Después de tres jornadas de emergencia, el incendio fue finalmente controlado y extinguido a las 11:00 de la noche del 11 de septiembre. Tras el siniestro, el COER La Libertad recomendó evitar la quema de vegetación y el uso de fuego abierto, principalmente en áreas cercanas a pastizales y bosques de eucalipto, debido al riesgo de propagación de incendios forestales.