La Libertad: incendio forestal en Cachicadán afecta más de 9 hectáreas y obliga a cerrar temporalmente circuito turístico del cerro La Botica

Debido a los daños, la municipalidad ha restringido temporalmente el acceso al cerro La Botica, un atractivo turístico conocido por sus especies medicinales y ojos de agua termales. | Foto: composición LR/Difusión

Debido a los daños, la municipalidad ha restringido temporalmente el acceso al cerro La Botica, un atractivo turístico conocido por sus especies medicinales y ojos de agua termales. | Foto: composición LR/Difusión

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Más de nueve hectáreas de bosque y pastizales resultaron afectadas por un incendio forestal registrado en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad. El fuego también alcanzó parte del circuito turístico del cerro La Botica, lo que llevó a la municipalidad distrital a disponer el cierre temporal de este espacio.

La emergencia se produjo entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre y requirió la intervención tanto de autoridades como pobladores para contener las llamas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó que el siniestro quedó completamente extinguido después de las 21:00 horas del martes 1 de septiembre, tras varias horas de labores en la zona.

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Municipalidad restringe las visitas al circuito turístico del cerro La Botica

La suspensión temporal del ingreso responde a los daños ocasionados por el fuego en parte del circuito turístico. El cerro La Botica es uno de los espacios visitados de Cachicadán y destaca por la vegetación presente en sus faldas, donde crecen especies que los pobladores emplean por sus propiedades medicinales.

El atractivo también comprende ojos de agua termales, considerados entre las características naturales del distrito. Según la información proporcionada, los habitantes almacenan el agua durante la noche y esperan hasta que su temperatura descienda para emplearla al día siguiente. El circuito permanecerá sin visitantes mientras continúe la restricción establecida por la municipalidad.

Incendio forestal se extendió durante el 1 de septiembre antes de ser extinguido

El fuego se inició durante la noche del 31 de agosto. Las primeras acciones permitieron reducir parcialmente las llamas cerca de las 5:30 horas del 1 de septiembre, pero la emergencia volvió a complicarse luego de las 9:00 horas, cuando el incendio recuperó intensidad. Ante esta situación, autoridades y habitantes reforzaron los trabajos para contener su avance.

La extinción total se concretó después de las 21:00 horas. El episodio ocurrió durante la etapa del año en que los incendios forestales presentan mayor incidencia en Perú, periodo que comienza en julio y concentra más casos entre agosto y noviembre. La información proporcionada también señala que la ausencia prolongada de lluvias puede favorecer la propagación del fuego y menciona una previsión de la NOAA sobre una probabilidad de 63 % de un evento El Niño muy fuerte entre octubre y enero.