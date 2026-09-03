HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori sí estuvo en gala con Fernando Cerimedo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

La Libertad: incendio forestal en Cachicadán afecta más de 9 hectáreas y obliga a cerrar temporalmente circuito turístico del cerro La Botica

El siniestro fue extinguido el 1 de septiembre tras la intervención de autoridades y pobladores, en un periodo crítico para incendios en Perú, que va de julio a noviembre.

Debido a los daños, la municipalidad ha restringido temporalmente el acceso al cerro La Botica, un atractivo turístico conocido por sus especies medicinales y ojos de agua termales.
Debido a los daños, la municipalidad ha restringido temporalmente el acceso al cerro La Botica, un atractivo turístico conocido por sus especies medicinales y ojos de agua termales. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de nueve hectáreas de bosque y pastizales resultaron afectadas por un incendio forestal registrado en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad. El fuego también alcanzó parte del circuito turístico del cerro La Botica, lo que llevó a la municipalidad distrital a disponer el cierre temporal de este espacio.

La emergencia se produjo entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre y requirió la intervención tanto de autoridades como pobladores para contener las llamas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó que el siniestro quedó completamente extinguido después de las 21:00 horas del martes 1 de septiembre, tras varias horas de labores en la zona.

TE RECOMENDAMOS

ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Bosque de 24.000 árboles del parque Sinchi Roca en Comas desapareció tras cederse terreno al Metropolitano

lr.pe

Municipalidad restringe las visitas al circuito turístico del cerro La Botica

La suspensión temporal del ingreso responde a los daños ocasionados por el fuego en parte del circuito turístico. El cerro La Botica es uno de los espacios visitados de Cachicadán y destaca por la vegetación presente en sus faldas, donde crecen especies que los pobladores emplean por sus propiedades medicinales.

El atractivo también comprende ojos de agua termales, considerados entre las características naturales del distrito. Según la información proporcionada, los habitantes almacenan el agua durante la noche y esperan hasta que su temperatura descienda para emplearla al día siguiente. El circuito permanecerá sin visitantes mientras continúe la restricción establecida por la municipalidad.

PUEDES VER: El Niño ingresa a magnitud extraordinaria en la región: Senamhi prevé inicio de lluvias en noviembre y pico en enero de 2027

lr.pe

Incendio forestal se extendió durante el 1 de septiembre antes de ser extinguido

El fuego se inició durante la noche del 31 de agosto. Las primeras acciones permitieron reducir parcialmente las llamas cerca de las 5:30 horas del 1 de septiembre, pero la emergencia volvió a complicarse luego de las 9:00 horas, cuando el incendio recuperó intensidad. Ante esta situación, autoridades y habitantes reforzaron los trabajos para contener su avance.

La extinción total se concretó después de las 21:00 horas. El episodio ocurrió durante la etapa del año en que los incendios forestales presentan mayor incidencia en Perú, periodo que comienza en julio y concentra más casos entre agosto y noviembre. La información proporcionada también señala que la ausencia prolongada de lluvias puede favorecer la propagación del fuego y menciona una previsión de la NOAA sobre una probabilidad de 63 % de un evento El Niño muy fuerte entre octubre y enero.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Emergencia en Arequipa: vientos intensos avivan incendio forestal cerca de complejo arqueológico en el Valle del Colc

Emergencia en Arequipa: vientos intensos avivan incendio forestal cerca de complejo arqueológico en el Valle del Colc

LEER MÁS
Tragedia en el Mercado de Piura: Padre e hijo mueren atrapados en voraz incendio

Tragedia en el Mercado de Piura: Padre e hijo mueren atrapados en voraz incendio

LEER MÁS
‘China Yessenia’ sigue prófuga y niega haber ordenado incendio que mató a 10 personas en La Victoria

‘China Yessenia’ sigue prófuga y niega haber ordenado incendio que mató a 10 personas en La Victoria

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025