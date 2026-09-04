La EOFAP ofrece 17 carreras profesionales, mientras que la ESOFAP dispone de especialidades técnicas y más de 200 vacantes para jóvenes postulantes. | Foto: composición LR

La EOFAP ofrece 17 carreras profesionales, mientras que la ESOFAP dispone de especialidades técnicas y más de 200 vacantes para jóvenes postulantes. | Foto: composición LR

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) prepara su proceso de admisión 2027 para jóvenes interesados en incorporarse como oficiales o suboficiales. La Escuela de Oficiales (EOFAP) comenzará la preinscripción e inscripción el 16 de octubre, mientras que la Escuela de Suboficiales (ESOFAP) abrirá su registro el 15 de setiembre.

Ambas instituciones funcionan en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y ofrecen formación profesional y técnica vinculada con las necesidades de la institución. La EOFAP cuenta con 17 carreras profesionales de cinco años, mientras que la ESOFAP dispone de especialidades técnicas de tres años y más de 200 vacantes para su próxima convocatoria.

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Escuela de Oficiales FAP: carreras, requisitos y fechas de inscripción para la admisión 2027

La EOFAP contempla un total de 17 especialidades profesionales y una formación de cinco años. Entre las opciones más demandadas se encuentran:

Pilotaje

Defensa Aérea

Defensa y Operaciones Especiales (DOES)

Inteligencia

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Meteorológica

Ingeniería de Sistema de Armamento

Ingeniería Geoespacial

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Sistemas

Finanzas

Abastecimiento

Personal

El proceso contempla una modalidad virtual, a través de la plataforma oficial de la EOFAP, y otra presencial en el Centro Aeroespacial, ubicado en Miraflores. Para acceder a la convocatoria y conocer los detalles, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos generales y específicos:

Ser peruano: de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos.

de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos. Ser soltero(a): sin hijos ni dependientes directos.

sin hijos ni dependientes directos. Educación secundaria: haber culminado los cinco años de educación secundaria.

haber culminado los cinco años de educación secundaria. No haber sido expulsado: no haber sido separado de centros de formación militar o policial.

no haber sido separado de centros de formación militar o policial. No registrar antecedentes: no contar con antecedentes penales ni judiciales.

no contar con antecedentes penales ni judiciales. Aptitud física y mental: estar física y mentalmente apto según las normas de admisión.

Requisitos específicos:

Edad: desde los 15 años hasta los 21 años, 11 meses y 29 días al 31 de diciembre del año anterior.

desde los 15 años hasta los 21 años, 11 meses y 29 días al 31 de diciembre del año anterior. Talla mínima: varones, 1.68 m; damas, 1.58 m.

varones, 1.68 m; damas, 1.58 m. Peso: según las bases y de conformidad con la tabla antropométrica correspondiente a la especialidad de Pilotaje.

Escuela de Suboficiales FAP: carreras técnicas, vacantes y proceso de admisión 2027

La ESOFAP iniciará sus inscripciones el 15 de setiembre y el registro será completamente virtual. La institución ofrece carreras técnicas profesionales de tres años. Para esta convocatoria se prevé más de 200 vacantes frente a un promedio anual cercano a 1.000 postulantes.

Entre las especialidades disponibles figuran:

Fuerzas Especiales

Mantenimiento y Operación de Armamento

Equipo Auxiliar

Mantenimiento de Motores

Hélices y Unidades de Potencia

Meteorología

Geomática

Telecomunicaciones

Tránsito Aéreo.

La preparación incluye evaluaciones médicas, físicas, de conocimientos, psicológicas y psicométricas, todas de carácter presencial y eliminatorio. Los exámenes se desarrollarán en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, después del cierre de las inscripciones, previsto para inicios del próximo año.

La formación también incorpora herramientas tecnológicas. Los estudiantes trabajan con impresión 3D, drones y sistemas de telecomunicaciones. En el área de manufactura aditiva pueden desarrollar estructuras y piezas para aeronaves no tripuladas, mientras que el entrenamiento con drones aborda su ensamblaje, mantenimiento y adaptación. Asimismo, reciben preparación en sistemas destinados a búsqueda y rescate, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.