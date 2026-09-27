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Política

Punta Hermosa: Duplicaremos las cámaras de seguridad con reconocimiento facial y lectura de placas

Jorge Olaechea Reyes vuelca toda su experiencia de gestión frente a los nuevos desafíos de este distrito limeño. Exalcalde de Punta Hermosa durante el periodo 2019-2022, sacó adelante al distrito en uno de los momentos más complejos para los gobiernos locales: la pandemia de COVID-19.

Jorge Olaechea, experiencia de gestión en Punta Hermosa.
Jorge Olaechea, experiencia de gestión en Punta Hermosa.
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“La confianza se recupera cuando las familias vuelven a sentirse seguras. Queremos un lugar donde nuestros niños puedan jugar en los parques, donde nuestros adultos mayores caminen con tranquilidad y donde cada vecino y emprendedor tenga la certeza de que Punta Hermosa los protege”, manifiesta Jorge Olaechea Reyes, candidato a la alcaldía de ese distrito por Alianza Para el Progreso.

La seguridad no se construye con discursos; se construye con trabajo, experiencia y un compromiso real con cada familia, añade.

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Olaechea ha centrado sus propuestas en ofrecer mayor seguridad ciudadana y mano dura frente a la delincuencia. No duda en ofrecer más patrullaje preventivo las 24 horas, cámaras inteligentes y un moderno centro de monitoreo, serenazgo mejor equipado, capacitado y con mayor presencia en las calles, un trabajo permanente y un trabajo coordinado con la Policía Nacional.

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Asimismo, se compromete a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de las juntas vecinales. “Quiero escucharte, porque las mejores decisiones se toman de la mano de los vecinos. Punta Hermosa quiere volver a sentirse segura”, refiere.

Olaechea fue alcalde de ese distrito en el periodo 2019-2022, una época muy dura para los peruanos y para todo el mundo.

Durante la emergencia sanitaria, el municipio implementó medidas de control de ingreso, vigilancia y prevención destinadas a contener la propagación del virus. Punta Hermosa llegó a registrar uno de los niveles más bajos de afectación dentro de Lima Metropolitana durante determinados periodos de la pandemia.

Al mismo tiempo, su gestión buscó evitar que la emergencia sanitaria significara la paralización de la economía local. Se facilitaron mecanismos para que establecimientos comerciales, particularmente restaurantes, pudieran continuar atendiendo bajo condiciones de seguridad y utilizando espacios exteriores.

Esa experiencia dejó una idea de gestión que hoy sus defensores resumen en una frase: trabajar y dejar trabajar.

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Por ello insiste en que la seguridad ciudadana constituye uno de los principales desafíos del distrito. “Una estrategia integral requiere fortalecer el serenazgo, mejorar la coordinación con la Policía Nacional, ampliar y conectar las cámaras de videovigilancia con una central de emergencia, incorporar sistemas de comunicación y alerta, utilizar herramientas tecnológicas como botones de pánico y drones en zonas donde resulten pertinentes, y contar con protocolos de respuesta rápida ante delitos, emergencias y eventos masivos”, subraya.

El propio Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2026-2027 contempla acciones relacionadas con videovigilancia interconectada, sistemas tecnológicos de seguridad, drones y fortalecimiento del serenazgo.

A ello se suman proyectos y necesidades que permanecen en la agenda del distrito. La elección municipal plantea así un debate sobre experiencia, continuidad de políticas públicas, capacidad de ejecución y respuestas concretas frente a los nuevos desafíos de Punta Hermosa.

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