Flying Fish sortea un viaje al Castillo de Drácula por Halloween 2026 La campaña de Flying Fish permitirá a dos ganadores viajar con un acompañante a Transilvania, Rumanía, para conocer el Castillo de Bran.

Desde su lanzamiento, Flying Fish ha apostado por desafiar los códigos tradicionales de la categoría cervecera con propuestas pensadas para consumidores que buscan experiencias diferentes.

Para este Halloween, la marca lleva su filosofía un paso más allá con una campaña inesperada, a través de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular: Drácula, y con ello invitará a los consumidores a ser parte de momentos llenos de misterio, sorpresas y recompensas inesperadas.

“Sabor Inesperado” en Halloween

Desde hace unas semanas, Flying Fish tiene desplegadas una serie de activaciones diseñadas para trasladar el espíritu de Halloween a distintos puntos de contacto con el público peruano. La campaña incluye alianzas estratégicas con socios clave como Tambo, donde los puntos de venta se convierten en espacios de disfrute y descubrimiento con intervenciones inspiradas en el universo de Drácula.

La original propuesta de la marca inició con el reporte de una actividad paranormal registrada por las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia, hecho que se viralizó en TikTok y desató una serie de reacciones entre los usuarios de la red social, llevándolos a vivir y recrear un viaje mental y emocional hacia lo misterioso.

Sorteo de un viaje a Transilvania

Flying Fish se ha preparado para que esta interacción con el consumidor los lleve a otro nivel inesperado: viajar hasta Transilvania, Rumanía, para vivir la emblemática celebración de octubre en el Castillo de Drácula. Una experiencia tan sorprendente como el destino, donde la marca reafirma su apuesta por romper la rutina y llevar a sus consumidores mucho más lejos de lo imaginable.

"En Flying Fish creemos que la innovación no solo ocurre en el producto, sino también en la manera en que construimos una conexión con quienes lo disfrutan. Buscamos sorprender y encontrar nuevas formas de conectar con una generación que valora vivir momentos únicos", señaló Cecilia Mircin, Beyond Core Senior Manager de Backus.

¿Cómo participar por el viaje a Transilvania?

El premio contempla pasajes aéreos para cuatro personas (dos ganadores con un acompañante cada uno), alojamiento, traslados, alimentación y una visita al icónico Castillo de Bran, uno de los atractivos turísticos más reconocidos de esa zona de Europa del Este.

La campaña de Flying Fish estará vigente del 1 de septiembre al 15 de octubre. Para participar por este viaje y los demás premios, los consumidores deberán:

Comprar una botella o lata de Flying Fish. Ingresar a la plataforma digital de la marca. Registrar la compra escaneando el producto o el comprobante correspondiente. Participar en los sorteos semanales, en los que podrán ganar mini refrigeradoras personalizadas, entradas a experiencias de Halloween y el gran premio final: un viaje a Transilvania.

Los ganadores serán seleccionados mediante sorteos realizados durante la vigencia de la promoción.

Con esta iniciativa, Flying Fish continúa innovando y consolidando su territorio de "Sabor Inesperado" mediante experiencias que sorprenden, generan conversación y redefinen la forma en que las marcas conectan con las nuevas generaciones en el país.

Sobre Backus

En Backus, estamos reinventando el futuro juntos. Soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Nos transformamos y desafiamos a nosotros mismos para liderar y hacer crecer nuestra categoría, ofrecer nuevas formas de responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes, gracias al compromiso de los más de 4 mil apasionados que forman parte de la familia AB InBev en el Perú.

Construimos marcas que perduran en el tiempo y elaboramos las mejores cervezas con los mejores ingredientes. Creemos que la cerveza es una bebida para disfrutar con moderación y, desde hace más de un siglo, AB InBev impulsa el consumo responsable. Por ello, ofrecemos un portafolio con opciones para distintas ocasiones de consumo, desarrollamos campañas de marketing que promueven comportamientos positivos y trabajamos junto con comunidades, clientes y aliados para fomentar el consumo responsable mediante iniciativas basadas en evidencia.

Sobre Flying Fish

Flying Fish es la primera cerveza saborizada de Backus en el Perú. Combina la frescura de la cerveza con un sabor cítrico a lima-limón, logrando un perfil ligero, balanceado y fácil de tomar. Bajo el concepto “Sabor Inesperado”, la marca reinventa los códigos tradicionales de la categoría con una propuesta refrescante, social y auténtica, dirigida a jóvenes que buscan romper esquemas, descubrir alternativas diferentes y compartir nuevas experiencias.

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