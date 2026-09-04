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Municipalidad de Lima habilitará descuento del 90% en papeletas de tránsito este 5 de septiembre: ¿cómo acceder?

La comuna aprobó una ordenanza para implementar el beneficio en Lima Metropolitana e informó que los interesados podrán acceder al recorte desde este sábado. Conoce los detalles de la medida en esta nota.

Descuento por multas de tránsito en Lima Metropolitana
Descuento por multas de tránsito en Lima Metropolitana | Composición LR / Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que a partir del sábado 5 de setiembre los ciudadanos podrán acceder al descuento del 90% en el pago de papeletas de tránsito. La medida fue anunciada luego de que el Concejo Municipal Metropolitano aprobara la Ordenanza Municipal N.° 2849-2026-MML.

Dicha normativa establece las disposiciones administrativas y operativas necesarias para la implementación del régimen excepcional de descuento en el ámbito de la MML, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. Asimismo, permite adecuar los procedimientos correspondientes y resguardar la seguridad jurídica de los administrados.

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¿Cómo acceder a la reducción del 90% en el pago de papeletas de tránsito?

Según la comuna limeña, los interesados en acogerse a este beneficio extraordinario podrán efectuar el pago de sus multas con la rebaja señalada a través de dos canales específicos:

  • Ingresando a la página web oficial del SAT: www.gob.pe/satlima,
  • Accediendo a las plataformas de los bancos afiliados

La MML reiteró su compromiso con la ciudadanía y valoró la comprensión por el periodo requerido para la implementación de las adecuaciones normativas y tecnológicas que —según indicó— garantizarán un servicio correcto, transparente y eficiente.

Comunicado oficial de la MML

Comunicado oficial de la MML

¿En qué consiste el régimen excepcional de reducción de multas del tránsito?

Según el MTC, se trata de un beneficio al que podrán acogerse voluntariamente quienes tengan multas pendientes de inicio de procedimiento sancionador, en trámite, firmes, impugnadas o en ejecución coactiva, así como aquellas que sean impuestas durante la vigencia del régimen.

El sector precisó que este recorte no aplica para las infracciones más graves, como las relacionadas con la conducción en estado de ebriedad, informalidad, agresión a inspectores y accidentes de tránsito, de acuerdo con las competencias de la ATU y las municipalidades provinciales.

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