Buses blindados: transportistas se protegen mientras las extorsiones siguen sin ser desarticuladas

Translicsa implementa buses blindados en Lima tras ataques a sus choferes. La cabina, reforzada con acero y lunas antibalas, se instala para aumentar la seguridad de los conductores. | La República. | Melissa Landa

Translicsa implementa buses blindados en Lima tras ataques a sus choferes. La cabina, reforzada con acero y lunas antibalas, se instala para aumentar la seguridad de los conductores. | La República. | Melissa Landa

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La puerta de la cabina se cierra desde adentro. El chofer queda separado del resto del bus por una estructura de acero y vidrios de 21 milímetros. Afuera está la ruta habitual: pasajeros que suben y bajan, tráfico, semáforos y calles por recorrer. Adentro, el espacio se parece cada vez menos al de un bus común y más al de un pequeño tanque.

En Translicsa saben por qué tuvieron que hacerlo. El 8 de marzo, uno de sus conductores recibió cuatro impactos de bala durante un atentado. Sobrevivió y todavía se recupera. La empresa ya había sufrido otros ataques, incluido uno en el que murió un trabajador. Ahora, sus buses salen progresivamente a las calles con una cabina reforzada para que el siguiente disparo encuentre acero antes que carne.

TE RECOMENDAMOS ¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

La prueba ya se hizo. Cinco balas impactaron contra una de las lunas blindadas y, según la empresa, ninguna consiguió atravesarla.

El blindaje demora alrededor de una semana en instalarse. Translicsa tiene 75 buses, aunque aproximadamente la mitad opera por falta de conductores. Pero el acero es solo una parte de esta nueva forma de circular por Lima.

Sobre el bus también hay cámaras. Algunas apuntan hacia afuera y otras hacia el interior. Tienen una visión de 180 grados y, según la empresa, 87 algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar armas e identificar rostros. La información será transmitida en tiempo real mediante internet satelital a las centrales de monitoreo.

El objetivo es que el conductor no esté solo cuando empiece el recorrido. Y, en cierta forma, que el bus se convierta también en un punto móvil de vigilancia.

Un bus listo para el próximo ataque

La escena de Translicsa empieza a extenderse. En Lima, la Municipalidad anunció una primera etapa para 250 buses de cuatro empresas: Macchu Picchu, Santa Cruz, De Luz y Consorcio Vial. Contarán con 500 cámaras —dos por unidad—, conectividad y herramientas de analítica.

Según la MML, el sistema permitirá generar alertas, ubicar los buses y entregar a la PNP imágenes y datos de incidencias. Las cámaras estarán articuladas con el CECOP de la comuna y monitoreo policial.

La inversión prevista es de S/4 millones. No obstante, el reforzamiento de las cabinas será asumido por las empresas. La implementación será progresiva y podrá ampliarse a otras unidades. La comuna sostiene que priorizó corredores de mayor riesgo, pero no revela rutas por ‘‘razones de seguridad’’. Pese a que el primer bus presentado por la MML fue de Translicsa, la empresa no está incluida en la información oficial.

Además, el alcance tiene un límite que la propia MML precisa: ‘‘EMAPE no realiza investigación criminal ni identifica o detiene responsables’’. Su función será monitorear las vías, gestionar incidencias y preservar registros para que las autoridades actúen.

En el Callao, el consorcio que conforma el Corredor Rosado firmó un convenio con la Municipalidad Provincial para sus 50 unidades. El acuerdo contempla conectar sus cámaras y GPS con el C2 del Callao y reforzar las cabinas con placas de acero y lunas antibalas de 25 milímetros. El blindaje será financiado en partes iguales por la comuna y los concesionarios; la conexión de cámaras y GPS correrá por cuenta de las empresas.

De Luz, una de las compañías del Corredor Rosado, mantiene además el convenio con la MML. Son dos intervenciones que responden a la realidad de transportarse en una ciudad con una criminalidad creciente.

Cuando sobrevivir implica un costo adicional

Cada cabina cuesta entre US$2.500 y US$3.000. El dirigente Héctor Vargas cuestiona qué ocurrirá si las medidas deben extenderse a los aproximadamente 22.000 vehículos formales del transporte urbano: “¿A cuántos vehículos les colocarán?”. ‘‘Son medidas populistas. ¿Será como las cámaras que después de dos años aún no se compran?’’, agregó.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, advierte que una implementación masiva “tendría un nuevo costo para para sus usuarios”. Carlos Basombrío, extitular del Mininter, advierte que un blindaje integral del vehículo sería poco plausible por su costo y peso. “Solo los vidrios delanteros es viable”, señala, y reconoce además que ofrecería una protección relativa. ‘‘El sicario que dispara es apenas la parte visible de una estructura criminal mucho más grande’’, dijo el exministro Rubén Vargas.

Una cuestionada respuesta de acero

En Translicsa aseguran que cerca del 70% de los ataques contra sus choferes ocurre mediante interceptaciones en ruta. Un 15% corresponde a la modalidad del falso pasajero. La cabina blindada intenta frenar esas amenazas, pero un disparo aún puede alcanzar a un pasajero, y un sicario puede atacar desde el exterior.

Para José Manuel Saavedra, especialista en seguridad, el blindaje tiene una utilidad concreta: puede salvar vidas. El problema aparece cuando una medida preventiva termina ocupando el lugar de una política contra la extorsión. “El blindaje es preventivo”, sostiene, pero no debería convertirse en la respuesta principal frente a organizaciones que siguen operando.

La preocupación es que la carga de la seguridad termine trasladándose a quienes ya son víctimas. Transportistas refuerzan sus unidades, invierten en tecnología y modifican sus vehículos, pero ningún vidrio antibalas impide que se sigan cobrando cupos.

Por eso, Saavedra coloca el foco en la inteligencia policial e investigación criminal. Seguir el dinero de las extorsiones, identificar quiénes las orquestan y articular el trabajo de la Policía, Fiscalía, municipios y empresas debería ser parte de una respuesta que vaya más allá de la cabina, según comenta.

En esa línea, Rubén Vargas, exministro del Interior, lleva la crítica hacia la estructura del delito. Para él, la respuesta no puede concentrarse en quien ejecuta el ataque, sino en quienes lo ordenan. “El sicario es la punta del iceberg”, sostiene, y explica que las organizaciones criminales operan desde cárceles o fuera del país.

Pero para los transportistas, la discusión tiene algo de urgencia cotidiana. Julio Bretoneche, de la Asociación de Coordinadores de Transporte Urbano, sostiene que el blindaje responde a una carencia concreta del sistema de seguridad: No hay policías suficientes para acompañar a todos los buses.

La implementación del Plan Escudo expuso esa brecha: aunque el Gobierno desplegó 4.000 policías con apoyo de las Fuerzas Armadas en rutas, paraderos y patios, la Policía reconoció que no cuenta con efectivos para cubrir todos los puntos previstos. Ni siquiera un recorrido completo.

Ante esa cobertura limitada, el blindaje aparece como una barrera para choferes, pero el despliegue puede dejar zonas vulnerables, como resume Bretoneche: “El delincuente está mirando: oye, este está protegido, pero el de allá está desprotegido”.

EL DATO. Se registran 113 ataques en 2026, según el dirigente Martín Ojeda con datos del Ministerio Público hasta julio. Además, ya van 72 choferes asesinados este año, según reportan gremios de transporte. Julio Campos, de la Alianza de Transportistas, considera positivo el blindaje porque protege a conductores.