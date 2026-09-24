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Robbie Williams en Lima: organizadores anuncian reprogramación de su segundo concierto en el Arena 1

La productora One Entertainment, encargada de traer a Robbie Williams a Lima, aseguró que ya subsanó las observaciones señaladas por la Municipalidad de San Miguel.

La empresa reveló que la fecha nueva a reprogramar será anunciada en breve. Foto: Composición LR/Instagram.
La empresa reveló que la fecha nueva a reprogramar será anunciada en breve. Foto: Composición LR/Instagram.
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El segundo concierto de Robbie Williams en Lima será reprogramado. One Entertainment, empresa que trajo al cantante británico a nuestro país, confirmó que la presentación, que estaba prevista para este jueves 24 de setiembre en el Arena 1 Park, tendrá una nueva fecha, aunque todavía no se ha informado cuándo se realizará.

"Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista", escribieron en un comunicado.

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La productora tomó esta decisión luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara el recinto tras el primer concierto del cantante, realizado el miércoles 23. La medida se dio por un presunto incumplimiento de los protocolos de evacuación establecidos para el evento.

Comunicado de One Entertainment sobre la reprogramación del concierto de Robbie Williams. Foto: Instagram.

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One Entertainment afirma que corrigió los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel

One Entertainment informó que ya corrigió las observaciones señaladas por la Municipalidad de San Miguel, luego de la clausura del Arena 1 Park que provocó la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams, previsto para este jueves 24 de setiembre.

"Desde las primeras horas de este jueves, One Entertainment subsanó los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel para garantizar la realización del concierto bajo las condiciones de seguridad requeridas; sin embargo, hasta el cierre de este comunicado de prensa no obtuvimos respuesta alguna para poder realizar el show", sostuvo.

La productora también indicó que mantiene conversaciones con el equipo de Robbie Williams para encontrar una nueva fecha para la presentación. El objetivo es que el cantante pueda volver a Lima y realizar el evento lo antes posible.

"En estos momentos, One Entertainment continúa realizando las coordinaciones necesarias con el equipo de Robbie Williams para concretar la reprogramación del concierto en la fecha más próxima posible", finalizó.

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Arena 1 lamenta la cancelación del concierto de Robbie Williams

El recinto ubicado en la Costa Verde, Arena 1 Park, emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando que el segundo concierto de Robbie Williams, programado para este jueves 24, se haya cancelado por decisión de la Municipalidad de San Miguel.

"Como recinto, respetamos las disposiciones de la autoridad competente y reafirmamos que la seguridad y el bienestar del público son una prioridad permanente. Estamos atentos al pronunciamiento oficial de la empresa promotora del evento para brindar mayor información", compartieron.

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