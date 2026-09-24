Presentan formalmente la moción de censura contra el ministro César Astudillo por crisis de inseguridad

La moción de censura contra César Astudillo ya reunió las firmas necesarias para ser presentada formalmente ante la Cámara de Diputados. El pedido cuestionó la gestión del ministro del Interior frente a la crisis de inseguridad y sostuvo que existe una falta de capacidad para conducir el sector ante el aumento de la violencia letal.

La iniciativa tomó como uno de sus principales argumentos las cifras de homicidios registradas durante 2026. Según los datos citados en el documento, hasta agosto se contabilizaron 1.499 asesinatos. El promedio llegó a 6,16 homicidios diarios durante los primeros ocho meses del año.

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Los diputados también cuestionaron las respuestas que Astudillo ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre. En esa sesión respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión, homicidios, presupuesto para seguridad, coordinación entre entidades y designaciones dentro del sector. La moción sostuvo que sus explicaciones no permitieron conocer resultados concretos frente al avance de la criminalidad.

Otro de los principales puntos fue el asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. La moción señaló que ella había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada a balazos en Caraz. Los autores del pedido cuestionaron que, pese a esa advertencia, no se adoptaran medidas de protección antes del ataque.