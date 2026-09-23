Tubulares de Huacachina: Ministerio de Transportes descarta autorización para funcionamiento de vehículos

El MTC aclaró que no ha autorizado el uso de vehículos tubulares para el transporte de personas, que deben cumplir con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT). | Perú 21

El MTC aclaró que no ha autorizado el uso de vehículos tubulares para el transporte de personas, que deben cumplir con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT). | Perú 21

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que no ha autorizado el funcionamiento de vehículos tubulares para prestar el servicio de transporte de personas y remarcó que estas unidades deben cumplir con las condiciones y requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

La precisión fue difundida este martes 22 de setiembre, luego de una reunión entre representantes del sector y personas que brindan este servicio mediante vehículos tubulares. El MTC señaló que durante el encuentro se abordaron las exigencias aplicables a estas unidades, pero negó que el diálogo haya significado una autorización para su operación.

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La controversia se encuentra relacionada principalmente con los tubulares que realizan recorridos turísticos en Huacachina, Ica. Los operadores paralizaron el servicio durante más de siete días en setiembre, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones técnicas, la documentación y las modificaciones realizadas a estos vehículos. Tras las conversaciones con las autoridades, retomaron sus recorridos.

¿Qué exige la normativa para los tubulares?

El MTC recordó que las disposiciones del RNAT continúan vigentes y deben ser cumplidas por quienes pretendan prestar el servicio. La normativa establece requisitos técnicos específicos para los vehículos destinados al transporte turístico de aventura, actividad en la que se encuentran comprendidos los tubulares.

Entre las exigencias figuran condiciones relacionadas con la estructura y los componentes del vehículo, así como medidas de seguridad para los pasajeros. En el caso de las unidades modificadas para circular por las dunas, uno de los puntos de discusión es precisamente si las transformaciones realizadas cuentan con el respaldo técnico y la homologación correspondiente.

El debate cobró fuerza luego de intervenciones de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía en Huacachina. En setiembre, el Ministerio Público cuestionó que algunas unidades hubieran sido modificadas respecto de sus características originales sin acreditar el procedimiento de homologación correspondiente.

Los operadores, por su parte, han solicitado una alternativa que les permita adecuar progresivamente sus unidades y continuar con la actividad turística. Durante las protestas también plantearon que se establezca un tratamiento específico para estos vehículos y que se tome en cuenta la realidad del servicio que brindan en las dunas.

MTC evaluará propuestas

Frente a esta situación, el ministerio señaló que los operadores, como cualquier administrado, tienen derecho a presentar iniciativas o propuestas normativas. Estas serán evaluadas por el MTC dentro de sus competencias como ente rector del transporte.

Sin embargo, el sector remarcó que la posibilidad de presentar una propuesta o mantener reuniones con los operadores no modifica las exigencias actualmente vigentes ni constituye una autorización de funcionamiento.

La actividad de los tubulares en Huacachina permanece así en medio de un proceso de revisión de sus condiciones técnicas y de seguridad, mientras los operadores buscan una vía para adecuarse a las exigencias de las autoridades.