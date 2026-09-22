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Párroco de Santa Cruz ante la visita de León XIV a Cajamarca: “Prometió volver, pero jamás imaginamos que como Papa”

El sumo pontífice realizará una visita a la provincia cajamarquina de Santa Cruz, según confirmó el Vaticano. Su llegada genera bastante expectativa por su relación con la población cuando fue obispo.

Papa León XIV llegará a Santa Cruz en Cajamarca
Papa León XIV llegará a Santa Cruz en CajamarcaFoto: Andina / Difusión
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La visita confirmada del papa León XIV a la región Cajamarca durante su estadía en Perú ha generado más de una emoción encontrada. El párroco de la provincia de Santa Cruz, Wildor Cubas Julca, reveló que antes de partir a Roma el entonces obispo Robert Francis Prevost prometió volver a este territorio, pero admitió que jamás imaginó que su retorno se daría convertido en el líder supremo de la Iglesia católica.

"Fue antes de viajar a Roma, un compromiso que él asumió. Prometió volver a Santa Cruz, pero jamás imaginamos que regresaría a su casa como Papa. Eso es una bendición", señaló a la Agencia Andina el sacerdote, quien compartió diversos momentos con el Santo Padre y aseguró que recibió todos los ministerios y la ordenación sacerdotal de manos del propio Prevost.

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¿Cuándo visitará el papa León XIV la provincia cajamarquina de Santa Cruz?

La visita de León XIV a Santa Cruz se dará el 14 de noviembre de 2026, según la agenda publicada por el Vaticano. Se proyecta que a las 9.50 a. m. llegue al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba, procedente de la Base Aérea de Chiclayo.

A las 11.00 a. m. está programada una misa en la explanada de la localidad y a la 1.35 p. m. estaría de retorno a Chiclayo en helicóptero. Se estima que la provincia de 35.000 habitantes recibirá a alrededor de 100.000 peregrinos ante la visita del sumo pontífice.

¿Cuál es la relación del papa León XIV con Santa Cruz?

La visita de Robert Prevost tiene un componente especial para la población local: durante su etapa como obispo de Chiclayo, recorrió seis distritos de Santa Cruz, donde participó en misas por festividades patronales y administró bautizos y confirmaciones. El recuerdo de esa etapa es uno de los elementos que marca el reencuentro con la provincia.

Su esperada llegada también ha puesto sobre la mesa algunas demandas de la provincia. Entre ellas está el pedido para mejorar la carretera Santa Cruz-Chiclayo y la creación de un museo arqueológico que permita conservar y exhibir piezas históricas de la zona, actualmente bajo custodia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque.

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