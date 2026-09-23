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Judicialidad

Corte del Santa y sindicato acuerdan acciones para fortalecer el servicio de justicia

La reunión permitió abordar el retorno presencial de trabajadores del área laboral y medidas para reforzar la transparencia en la selección de personal.

Corte del Santa y sindicato coordinan acciones institucionales. Foto: difusión.
Corte del Santa y sindicato coordinan acciones institucionales. Foto: difusión.
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Con el propósito de fortalecer las condiciones para la adecuada prestación del servicio de justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, doctor Samuel Sánchez Melgarejo, sostuvo una reunión de coordinación con los integrantes del Sindicato de Trabajadores, en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con el funcionamiento institucional y las condiciones laborales.

Uno de los principales temas tratados fue el próximo retorno a la modalidad presencial de los magistrados y servidores de la especialidad laboral. Al respecto, se evaluaron las acciones necesarias para garantizar un retorno adecuado y seguro, considerando que parte de este personal viene realizando teletrabajo debido a los daños ocasionados en algunas oficinas de la sede central por los sismos registrados a finales de 2025. En la reunión participaron el titular del distrito judicial, el secretario general, abogado Carlos Palacios Díaz y demás intregantes del gremio sindical.

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Corte del Santa realiza jornada de limpieza en la bahía de Chimbote | Del Santa | La República

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Asimismo, como parte de las acciones orientadas a garantizar la transparencia en los procesos de selección de personal, el Sindicato de Trabajadores de la Corte del Santa participará en calidad de veedor en las diferenctes convocatorias. Esta medida permitirá contar con un representante del gremio durante dichos procesos, contribuyendo a reforzar la transparencia y confianza en la selección de nuevos servidores.

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