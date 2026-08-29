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¡Confirmado! Papa León XIV visitará Cajamarca: comitiva del Vaticano incluyó a Santa Cruz en la ruta oficial

Tras visitar Santa Cruz, la comitiva decidió incluirla en la ruta oficial del sumo pontífice. Así, Robert Prevost volverá a recorrer la provincia que solía visitar cada año cuando se desempeñaba como obispo en Perú.

Papa León XIV visitará Cajamarca
Papa León XIV visitará Cajamarca | Composición LR / Difusión
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El papa León XIV también visitará Cajamarca durante su visita oficial al Perú en noviembre próximo. Así lo confirmó Wilder Cubas, párroco de la iglesia La Inmaculada, ubicada en la provincia de Santa Cruz, tras sostener una reunión con la comisión del Vaticano que llegó hasta la región para evaluar las condiciones logísticas y de seguridad del territorio.

La posibilidad de que el sumo pontífice aprovechara su permanencia en Chiclayo (Lambayeque) para trasladarse hasta Santa Cruz se reveló hace unos días al ser esta una provincia que forma parte de la jurisdicción de la diócesis de Chiclayo. Lo único que restaba era la evaluación en el campo de la comitiva, la cual resultó "muy positiva", según afirmó Cubas este sábado 29 de agosto.

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Papa León XIV visitará Cajamarca: esto se conoce de la decisión

En declaraciones a Latina Noticias, Cubas detalló que durante la reunión con los enviados del Vaticano se mostró una propuesta de acuerdo al área y se expresó la disposición absoluta para albergar una misa multitudinaria en Santa Cruz. La misa se realizaría en una explanada con capacidad para albergar a más de 100.000 personas.

A partir de esto, la comisión brindó algunas sugerencias que, en base al acuerdo, se irán trabajando en los próximos días. Como parte de estas acciones y para garantizar la seguridad total durante la visita del máximo representante de la Iglesia Católica, también se coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el área de tránsito del Gobierno Regional de Cajamarca, añadió el párroco.

¿Cuál es la relación del papa León XIV con Santa Cruz y por qué hay una lección detrás?

De acuerdo con Cubas, el papa León XIV tiene un vínculo estrecho con Santa Cruz debido a que es una provincia que solía visitar durante los años de labor pastoral que cumplió en el país. “Desde que se unió como obispo en 2015 hasta el 2023, todos los años nos ha visitado en esta provincia para celebrar la Fiesta Patronal en honor al Señor del Costado”, contó. A esto se suman las visitas que realizó el entonces obispo Robert Prevost a los pueblos más alejados para celebrar diversos sacramentos.

Por esta razón, el párroco de Cajamarca consideró que, con esta visita, lo que busca el sumo pontífice es dejar una lección de humildad que nos lleve a valorar nuestros orígenes. “Es la lección grande que nos quiere dejar el papa con su visita, por más que uno asuma el cargo más grande, no nos olvidemos de nuestras raíces”, apuntó.

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