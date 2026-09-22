Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza

Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza

El Poder Judicial condenó a seis años de prisión a Miguel Torres, exasesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por el delito de cohecho pasivo propio.

Según la Fiscalía, Torres pidió favores ilícitos al entonces juez supremo César Hinostroza a cambio de ofrecerle información privilegiada sobre procesos de nombramiento de magistrados.

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La sentencia también establece seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de S/70.000 de reparación civil al Estado y 365 días-multa, equivalentes a S/36.500.

La pena de prisión, sin embargo, todavía no se ejecutará, pues quedó suspendida hasta que la condena sea confirmada en segunda instancia. Mientras tanto, Torres deberá cumplir reglas de conducta y sobre él hay un impedimento de salida del país.

Miguel Torres ofreció información privilegiada a Hinostroza

Todo ocurrió entre diciembre del 2017 y abril del 2018. En ese momento, Torres era asesor del CNM. Según la acusación fiscal, fue en ese periodo cuando le ofreció a Hinostroza su 'apoyo' en procesos de nombramientos a jueces y fiscales.

A cambio de eso, Torres le pidió al entonces juez supremo que intercediera ante las autoridades del Hospital Nacional Arzobispo Loayza para que pueda conseguir la contratación bajo el régimen CAS de una médica que era cercana a él.

La Fiscalía realizó interceptaciones telefónicas que fueron autorizadas por un juez y también hubo pericias fonéticas en las que pudieron reconocer la voz del exasesor. Asimismo, presentaron registros de geolocalización de los celulares; con esto, se pudo demostrar reuniones en el Hotel Sheraton y Palacio de Justicia que tenían los involucrados.

Otro elemento presentado durante el juicio fue el expediente del concurso para la contratación de la médica, que, según la Fiscalía, permitió acreditar el favorecimiento.

¿Qué era el CNM?

El Consejo Nacional de la Magistratura era la institución que se encargaba de seleccionar y nombrar jueces y fiscales, además de ratificarlos y aplicar sanciones disciplinarias.

Sin embargo, este organismo, en el año 2018, entró en crisis luego de que se hicieron públicos unos audios en los que estaban involucrados jueces, fiscales, abogados y funcionarios. En esas grabaciones se revelaron coordinaciones y negociaciones que estaban relacionadas con decisiones dentro del ámbito judicial.

Entre los personajes que aparecieron en estas investigaciones estuvo César Hinostroza, entonces juez supremo. Tras la crisis, el Congreso declaró en emergencia al CNM y posteriormente se aprobó una reforma constitucional que dio paso a la JNJ, institución que asumió sus principales funciones.