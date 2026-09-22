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Crimen de Susy Aponte: PNP presenta evidencias contra presunto autor material y PJ amplía detención por 15 días

Dos detenidos permanecen en prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga el caso bajo la figura de sicariato, realizando diligencias y pericias pertinentes.

El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar para dos investigados, mientras la Fiscalía recalifica el caso como presunto delito de sicariato y avanza con nuevas diligencias.
El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar para dos investigados, mientras la Fiscalía recalifica el caso como presunto delito de sicariato y avanza con nuevas diligencias.Foto: Andina/Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó nuevas evidencias sobre el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, ocurrido en Caraz. A 48 horas del crimen, las autoridades señalaron que los elementos reunidos vincularían a Luis Iván Obispo Díaz con los disparos realizados durante una actividad de campaña.

La investigación está a cargo de un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), encabezado por el comandante general de la PNP, Fredy López. En paralelo, el Poder Judicial dispuso que dos investigados permanezcan 15 días bajo detención preliminar para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

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PNP presenta videos y pruebas balísticas que vincularían a detenido con el crimen de Susy Aponte

Durante la presentación de los avances, la PNP mostró fotografías que ubicarían a Obispo Díaz en Caraz días antes del ataque, además de registros de cámaras de seguridad que lo situarían durante el momento de los disparos contra Aponte. Las imágenes también mostrarían su huida del lugar con un arma de fuego, seguida por una persecución en la que participó personal de seguridad de la candidata.

Según la Policía, el sospechoso escapó inicialmente en una mototaxi y fue perseguido por una agente policial que se desplazaba en motocicleta. Tras recibir apoyo de efectivos de la comisaría de Caraz, fue detenido y presentaba dos heridas de bala y una lesión en la mandíbula. La PNP también informó que el arma encontrada en su poder habría sido utilizada en otros cinco hechos delictivos desde 2025, entre ellos dos homicidios.

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Segundo detenido en Lima y amplían por 15 días la detención de los investigados por el asesinato

La investigación también permitió intervenir a otro ciudadano señalado como presuntamente vinculado con el crimen. Esta segunda detención ocurrió durante la madrugada del 20 de setiembre en Surco, Lima. De acuerdo con la información policial, el investigado habría realizado desde la capital el pago mediante una aplicación móvil por un teléfono que luego fue adquirido en un centro comercial de Caraz por el presunto autor material.

Tras su intervención, el segundo detenido fue trasladado a Caraz para continuar con las diligencias. El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar para los dos investigados, Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Artila, mientras avanzan las actuaciones del caso. La Fiscalía de Huaylas, además, recalificó la investigación como presunto delito de sicariato y dispuso nuevas diligencias, entre ellas pericias y revisión de registros de videovigilancia.

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