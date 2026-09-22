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Escolar de seis años muere tras caer de la moto de su padre que chocó con un bus en el Callao

La Fiscalía de Tránsito investiga el caso y ha solicitado las grabaciones de cámaras de seguridad para definir las circunstancias del accidente ocurrido en la urbanización Melitón Carbajal.

Padre en estado de shock tras la muerte de su hija en accidente vial en avenida Óscar R. Benavides
Padre en estado de shock tras la muerte de su hija en accidente vial en avenida Óscar R. BenavidesFoto: captura América Noticias.
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Una escolar de seis años murió tras caer de la motocicleta en la que viajaba con su padre, Javier Lozada Zevallos, luego de que el vehículo chocara con una unidad de transporte público en la cuadra 16 de la avenida Óscar R. Benavides, en el Callao. El accidente ocurrió cuando ambos se desplazaban por la urbanización Melitón Carbajal.

Según América Noticias, Lozada acababa de recoger a su hija de su centro educativo antes de iniciar el trayecto. La menor viajaba como copiloto en la parte posterior de la motocicleta de placa 6919-FA. Los paramédicos acudieron al lugar para atender a las víctimas, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la niña.

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El padre resultó con diversas lesiones y recibió atención médica preliminar en la vía pública. Tras conocer la muerte de su hija, quedó en estado de shock. La Policía y el personal de Serenazgo acordonaron la zona y dispusieron el cierre temporal del tramo para facilitar la atención de la emergencia.

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Así ocurrió el choque en la avenida Óscar R. Benavides

De acuerdo con los testigos, la motocicleta habría perdido estabilidad al pasar por un rompemuelle ubicado en la vía. El conductor perdió el control de la unidad y chocó contra un vehículo de transporte público de placa F9N-078, conducido por Aníbal Huamaní Gutiérrez.

Tras la colisión, la menor cayó de la motocicleta y sufrió lesiones que le causaron la muerte. Vecinos señalaron que la niña no llevaba casco de seguridad al momento del accidente. Este aspecto forma parte de las circunstancias que deberán establecer las autoridades durante las diligencias.

La Policía Nacional y el Serenazgo del Callao realizaron el acordonamiento de la zona y los desvíos vehiculares en la avenida Óscar R. Benavides. Los efectivos también preservaron el lugar hasta la llegada de los peritos y representantes del Ministerio Público.

Fiscalía investiga responsabilidades por accidente en el Callao

La fiscal de Tránsito Yakelin Zapata Palomino acudió al lugar para dirigir las primeras diligencias. La representante del Ministerio Público supervisó la recolección de evidencias y dispuso el levantamiento del cuerpo de la menor, que fue trasladado a la Morgue Central del Callao.

La Policía informó que Javier Lozada Zevallos y Aníbal Huamaní Gutiérrez fueron retenidos y trasladados a la Comisaría del Callao. Las dos unidades involucradas quedaron internadas en la dependencia policial para los peritajes mecánicos correspondientes.

Los agentes también solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, tanto de la municipalidad como de predios privados. Estos registros permitirán reconstruir la secuencia previa al choque y establecer las circunstancias del accidente. La Fiscalía de Tránsito continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades que correspondan.

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