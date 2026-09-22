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La curiosa solución de China para construir una presa de 315 metros en una montaña donde las temperaturas bajan a -20 °C

Los ingenieros instalan 27 heliostatos para concentrar la radiación solar y elevar la temperatura del núcleo de la presa, ampliando las jornadas de trabajo en el frío extremo.

China impulsa la construcción de la presa Shuangjiangkou, que se elevará a 315 metros en Sichuan, enfrentando el frío extremo con 27 espejos heliostáticos para concentrar la radiación solar.
China impulsa la construcción de la presa Shuangjiangkou, que se elevará a 315 metros en Sichuan, enfrentando el frío extremo con 27 espejos heliostáticos para concentrar la radiación solar. | Foto: Omicromo
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China avanza en la construcción de la presa de Shuangjiangkou, una gigantesca infraestructura hidroeléctrica que alcanzará los 315 metros de altura. El proyecto se encuentra en una zona montañosa de Sichuan, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El frío extremo es uno de los principales obstáculos para levantar la estructura, ya que las temperaturas pueden caer hasta los -20 °C durante el invierno. Para hacer frente a estas condiciones, los ingenieros han instalado 27 espejos capaces de concentrar la radiación solar sobre el núcleo de la presa.

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27 espejos para combatir el frío de la montaña

Los dispositivos instalados son heliostatos, espejos que siguen el movimiento del Sol y dirigen su radiación hacia un punto determinado. En este caso, concentran el calor sobre el material utilizado para construir el núcleo de arcilla de la presa.

El sistema permite elevar aproximadamente tres grados la temperatura del material y, cuando las condiciones son favorables, ampliar unas tres horas la jornada de trabajo. De esta manera, los ingenieros pueden reducir el impacto de las bajas temperaturas sobre las labores de construcción.

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Una presa de 315 metros y 2 GW de potencia

Shuangjiangkou se levanta sobre el curso alto del río Dadu y necesitará más de 46 millones de metros cúbicos de material para alcanzar su altura definitiva. Su embalse tendrá una capacidad aproximada de 2.900 millones de metros cúbicos de agua.

La central contará con cuatro turbinas Francis de 500 megavatios cada una, con una capacidad instalada total de 2 gigavatios. Cuando opere a pleno rendimiento, podrá producir unos 7.700 millones de kilovatios-hora al año y también regular el suministro de agua durante periodos de sequía o alta demanda.

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