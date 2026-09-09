Piura: Caen presuntos asesinos de dirigente de construcción civil

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La tarde del 3 de marzo pasado, sicarios asesinaron de seis balazos a César Augusto Rodríguez Espinoza (61), secretario general del sindicato de obreros de la construcción civil del sector oeste de Sullana (Piura). “Pollero”, como era conocido el dirigente, iba acompañado de su pareja Mónica Sánchez Rodríguez (34), quien resultó herida por proteger a su pequeña hija.

Seis meses después de este crimen, la policía capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal La Mudanza, sindicados como autores de este homicidio en una de las regiones del país con alto índice de criminalidad.

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Solo en lo que va de septiembre, Piura registró al menos 11 asesinatos, con ataques armados focalizados en provincias como Sullana, Paita, Talara y el distrito de Castilla.

En efecto, la violencia sicarial dejó múltiples víctimas mortales y heridos graves en esta región norteña. Entre el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre se reportaron cuatro muertes y tres heridos en un solo intervalo de 24 horas en distintos puntos de Sullana, Talara y Paita.

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La provincia de Sullana continúa siendo una de las zonas más golpeadas por el sicariato, las extorsiones y el cobro de cupos en la región Piura. Previamente, en lo que va del año, Sullana ha concentrado una parte importante de los homicidios y un incremento superior al 30% en denuncias por extorsión en comparación con periodos anteriores.

Diversas provincias de la región Piura, incluyendo Sullana, se encuentran bajo estado de emergencia y con despliegues operativos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para contrarrestar el incremento de la criminalidad organizada, pese a ello, nada frena los delitos agravados.

ASÍ FUE LA CAPTURA

La noche del lunes 8 de septiembre las fuerzas policiales ejecutaron el operativo Titánico 2026 y detuvieron a Jean Jefferson Zapata Flores (23), sindicado como el gatillero o sicario; Danilo Lorenzo Estrada Correa (29); Dair Smith Cornejo Agurto (24); y Jesús Antonio Cadena Vásquez (31).

Ellos, según la PNP, se encontrarían inmersos en los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio calificado en la modalidad de sicariato), contra la seguridad pública, peligro común (fabricación, suministro, o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos), contra la tranquilidad pública, y contra la paz pública (banda criminal).

De acuerdo con los agentes de investigación criminal, el móvil del asesinato habría sido por una disputa por la hegemonía de las obras de construcción civil en Sullana.

La banda criminal La Mudanza es liderada por un sujeto conocido como 'Cadenas,' sindicado como autor intelectual del crimen.

Los cuatro sujetos mencionados fueron detenidos por mandato judicial, una orden que permitió allanar ocho inmuebles en Sullana. Asimismo, se registraron tres celdas en el penal Río Seco, en Piura. La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura.