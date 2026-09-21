Dictan 36 meses de prisión preventiva para dos investigados por organización criminal y secuestro extorsivo
Jhonsson Cruz Torres y Gabriel Mendocilla Gómez son investigados por su presunta participación en ambos delitos.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema de Extorsión declaró fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Jhonsson Cruz Torres y Gabriel Mendocilla Gómez, por su presunta participación en los delitos de organización criminal y secuestro extorsivo.