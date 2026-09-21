Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

PERIODISMO EN CRISIS TRAS ASESINATO DE CHINA POLO, LEIVA SE SALVA Y MARCO SIFUENTES EN ARDE TROYA

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Judicialidad

Dictan 36 meses de prisión preventiva para dos investigados por organización criminal y secuestro extorsivo

Jhonsson Cruz Torres y Gabriel Mendocilla Gómez son investigados por su presunta participación en ambos delitos.

Dictan 36 meses de prisión preventiva por secuestro extorsivo. Foto: difusión.
Dictan 36 meses de prisión preventiva por secuestro extorsivo. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema de Extorsión declaró fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Jhonsson Cruz Torres y Gabriel Mendocilla Gómez, por su presunta participación en los delitos de organización criminal y secuestro extorsivo.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

26 escolares y docentes se intoxicaron en Cusco: padres sospechan de programa de alimentación escolar

Ministro Marco Vinelli suspende su viaje con Keiko Fujimori a Estados Unidos por avance del fenómeno El Niño

Trujillo: estudiantes conocen funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en Ruta de Flagrancia

Judicialidad

Trujillo: estudiantes conocen funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en Ruta de Flagrancia

Condenan a 11 años y 3 meses de prisión a hombre por delito de extorsión

Corte del Santa: dos familias logran acuerdos sobre tenencia y visitas en segunda instancia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Marco Vinelli suspende su viaje con Keiko Fujimori a Estados Unidos por avance del fenómeno El Niño

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Sicario utilizó arma de un policía para asesinar a la "China Polo"