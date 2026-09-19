Temblor hoy en Perú: último sismo del 19 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP
Sismo en Perú hoy, sábado 19 de septiembre: revisa el último reporte del IGP con la magnitud, epicentro, profundidad y hora de los sismos registrados en el país.
Conoce dónde fue el último temblor en Perú hoy, sismo 19 de septiembre, y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país. Consulta en esta cobertura la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico informado durante la jornada.