Barcelona vs Sevilla EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de LaLiga de España
El partido por la séptima jornada de LaLiga entre Barcelona y Sevilla se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y será uno de los duelos más atractivos del fin de semana.
Barcelona vs Sevilla EN VIVO juegan HOY sábado 19 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la goleada por 7-2 ante Racing Santander, el equipo ‘culé’ afrontará su próximo duelo del campeonato español contra Sevilla en calidad de visita. El cuadro sevillano, ganó 1-0 a Deportivo La Coruña en su último partido y mantiene una racha de tres partidos sin conocer de derrotas. De vencer a Barcelona, se pondría muy cerca del primer lugar de la tabla.
Horarios por país del partido Barcelona vs Sevilla
El duelo entre Barcelona y Sevilla se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Barcelona vs Sevilla
El partido entre Barcelona y Sevilla, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de DSports.
Estadio donde se juega el Barcelona vs Sevilla
Barcelona y Sevilla disputarán este encuentro en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.
Pronóstico de Barcelona vs Sevilla
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Sevilla.
- Betsson: gana Barcelona (1,23), empate (6,10), gana Sevilla (12,50)
- Betano: gana Barcelona (1,23), empate (7,20), gana Sevilla (14,00)
- Bet365: gana Barcelona (1,22), empate (7,00), gana Sevilla (10,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,26), empate (7,22), gana Sevilla (11,90)
- Caliente: gana Barcelona (1,21), empate (7,10), gana Sevilla (14,50)
- Doradobet: gana Barcelona (1,22), empate (7,50), gana Sevilla (10,00).
Alineaciones Barcelona vs Sevilla: posibles formaciones
- Barcelona: Szczesny; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.
- Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Muñoz, Suazo; Fofana, Agoumé; Sierra, Correia, Kochovarshvili y Ure.
Últimos partidos de Barcelona
- Barcelona 7-2 Racing Santander | 16.09.26
- Levante 2-4 Barcelona | 13.09.26
- Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26
- Valencia 0- 5 Barcelona | 6.09.26
- Barcelona 5-2 Rayo Vallecano | 31.08.26
Últimos partidos de Sevilla
- Deportivo de A Coruña 0-1 Sevilla | 16.09.26
- Sevilla 1-0 Valencia | 11.09.26
- Espanyol 1-1 Sevilla | 6.09.26
- Sevilla 1-3 Atlético de Madrid | 29.08.26
- Athletic Club 1-3 Sevilla | 22.08.26