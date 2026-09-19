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Deportes

Barcelona vs Sevilla EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de LaLiga de España

El partido por la séptima jornada de LaLiga entre Barcelona y Sevilla se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y será uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Barcelona y Sevilla se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Sevilla se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona vs Sevilla EN VIVO juegan HOY sábado 19 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la goleada por 7-2 ante Racing Santander, el equipo ‘culé’ afrontará su próximo duelo del campeonato español contra Sevilla en calidad de visita. El cuadro sevillano, ganó 1-0 a Deportivo La Coruña en su último partido y mantiene una racha de tres partidos sin conocer de derrotas. De vencer a Barcelona, se pondría muy cerca del primer lugar de la tabla.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Sevilla

El duelo entre Barcelona y Sevilla se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Sevilla

El partido entre Barcelona y Sevilla, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de DSports.

Estadio donde se juega el Barcelona vs Sevilla

Barcelona y Sevilla disputarán este encuentro en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Sevilla

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Sevilla.

  • Betsson: gana Barcelona (1,23), empate (6,10), gana Sevilla (12,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,23), empate (7,20), gana Sevilla (14,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,22), empate (7,00), gana Sevilla (10,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,26), empate (7,22), gana Sevilla (11,90)
  • Caliente: gana Barcelona (1,21), empate (7,10), gana Sevilla (14,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,22), empate (7,50), gana Sevilla (10,00).
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Alineaciones Barcelona vs Sevilla: posibles formaciones

  • Barcelona: Szczesny; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.
  • Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Muñoz, Suazo; Fofana, Agoumé; Sierra, Correia, Kochovarshvili y Ure.

Últimos partidos de Barcelona

  • Barcelona 7-2 Racing Santander | 16.09.26
  • Levante 2-4 Barcelona | 13.09.26
  • Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26
  • Valencia 0- 5 Barcelona | 6.09.26
  • Barcelona 5-2 Rayo Vallecano | 31.08.26

Últimos partidos de Sevilla

  • Deportivo de A Coruña 0-1 Sevilla | 16.09.26
  • Sevilla 1-0 Valencia | 11.09.26
  • Espanyol 1-1 Sevilla | 6.09.26
  • Sevilla 1-3 Atlético de Madrid | 29.08.26
  • Athletic Club 1-3 Sevilla | 22.08.26

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