Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La décima fecha del Torneo Clausura tendrá como uno de los partidos más atractivos el encuentro Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.

Luego de haber obtenido un valioso triunfo por 2-1 ante CD Moquegua, el cuadro celeste recibirá a Atlético Grau con la consigna de seguir escalando posiciones en el Clausura. Por su parte, el conjunto piurano ganó el clásico de la ciudad por 3-1 a Alianza Atlético y se puso muy cerca de los líderes de la tabla.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

En territorio peruano, el choque entre rimenses y piuranos podrá seguirse a partir de las 3.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau por el Torneo Clausura estará a cargo del canal L1 Max.

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Moquegua 1- 2 Sporting Cristal | 13.09.26

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-0 Sporting Cristal | 30.08.26 Sporting Cristal 4 -1 Sport Huancayo | 26.08.26

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