Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Los equipos de Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.
La décima fecha del Torneo Clausura tendrá como uno de los partidos más atractivos el encuentro Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.
Luego de haber obtenido un valioso triunfo por 2-1 ante CD Moquegua, el cuadro celeste recibirá a Atlético Grau con la consigna de seguir escalando posiciones en el Clausura. Por su parte, el conjunto piurano ganó el clásico de la ciudad por 3-1 a Alianza Atlético y se puso muy cerca de los líderes de la tabla.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?
En territorio peruano, el choque entre rimenses y piuranos podrá seguirse a partir de las 3.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
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- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau por el Torneo Clausura estará a cargo del canal L1 Max.
Últimos partidos de Sporting Cristal
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- Sport Boys 1-0 Sporting Cristal | 30.08.26
- Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 26.08.26
- Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal | 21.08.26
Últimos partidos de Atlético Grau
- Atlético Grau 3-1 Alianza Atlético | 13.09.26
- Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau | 6.09.26
- Atlético Grau 1-0 Melgar | 1.09.26
- Atlético Grau 2-2 Sport Boys | 26.08.26
- FC Cajamarca 1-3 Atlético Grau | 21.08.26