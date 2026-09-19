El daño podría ser irreversible: arruinan con cera caliente monumentos del Precerámico por falsos rituales de amor

El director del PAVI, Feren Castillo, indicó que el daño abarca cuatro metros lineales de estos monumentos megalíticos, cuya antigüedad se estima en 5.000 años y que podría ser irreversible.

El director del PAVI, Feren Castillo, indicó que el daño abarca cuatro metros lineales de estos monumentos megalíticos, cuya antigüedad se estima en 5.000 años y que podría ser irreversible. Foto: Andina

Dos menhires del Templo Queneto, ubicado en el sitio arqueológico Queneto, en Virú, La Libertad, fueron cubiertos con cera de vela en un reciente atentado contra el patrimonio cultural. El hecho fue descubierto durante una inspección del Proyecto Arqueológico Virú (PAVI), cuyos integrantes encontraron restos de cera sobre ambos monumentos megalíticos.

El director del PAVI, Feren Castillo Luján, informó que la afectación comprende aproximadamente cuatro metros lineales de los monumentos, cuya antigüedad se estima en unos 5.000 años. De acuerdo con las evidencias observadas en el lugar, como la humedad del suelo, flores y residuos, el daño habría ocurrido dentro de los cinco días previos a la inspección.

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Menhires del Templo Queneto fueron cubiertos con cera y el daño sería difícil de revertir

Castillo explicó que la composición de la cera puede adherirse con fuerza a la superficie de la roca, por lo que su retiro representa una dificultad para la conservación de los monumentos. El investigador señaló que, en una primera evaluación, la afectación podría ser irreversible, aunque será necesario determinar técnicamente el alcance del daño.

Ante esta situación, el PAVI informó que denunciará lo ocurrido para que el Ministerio de Cultura pueda intervenir con especialistas en conservación. La finalidad es evaluar las condiciones de los menhires y establecer las acciones necesarias para intentar revertir la afectación ocasionada por la cera.

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El Templo Queneto forma parte de un espacio construido por sociedades del Precerámico Tardío y, según Castillo, estuvo relacionado con la observación de los movimientos solares. Los menhires habrían cumplido una función vinculada con el seguimiento de los tránsitos del Sol y los solsticios, dentro de las prácticas astronómicas de aquellas sociedades.

El investigador también alertó sobre las versiones que atribuyen al lugar supuestos rituales relacionados con el amor o prácticas sexuales. Además, recordó que Queneto ha sido afectado anteriormente por actividades como el huaqueo, intervenciones asociadas a prácticas chamánicas, expansión agrícola y ocupaciones vinculadas al tráfico de terrenos. Por ello, pidió a la población contribuir con la protección del sitio arqueológico.