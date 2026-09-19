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Deportes

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El duelo por la décima fecha del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el Cusco. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el Cusco. Foto: Liga 1/composición LR
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Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan HOY sábado 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria en el clásico por 2-1 ante Alianza Lima, el equipo crema deberá visitar a Deportivo Garcilaso en el Cusco, en un partido que podría definir el primer lugar del Clausura. El cuadro cusqueño perdió 1-0 ante Sport Boys en la última jornada y está obligado a ganar en su estadio para recuperar el liderato.

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Horarios por país del partido Universitario vs Deportivo Garcilaso

El duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 20/09)

Canal para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Universitario vs Deportivo Garcilaso

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

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Alineaciones Universitario vs Deportivo Garcilaso: posibles formaciones

  • Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti.
  • Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Gómez, Moreno; Murrugarra; Polo, Quiroz, Concha, Inga; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en este partido.

  • Betsson: gana Universitario (2,42), empate (3,15), gana Deportivo Garcilaso (2,85)
  • Betano: gana Universitario (2,52), empate (3,30), gana Deportivo Garcilaso (2,80)
  • Bet365: gana Universitario (2,38), empate (3,20), gana Deportivo Garcilaso (2,90)
  • 1XBet: gana Universitario (2,50), empate (3,04), gana Deportivo Garcilaso (2,81)
  • Caliente: gana Universitario (2,48), empate (3,25), gana Deportivo Garcilaso (2,78)
  • Doradobet: gana Universitario (2,62), empate (3,10), gana Deportivo Garcilaso (2,90).

Últimos partidos de Universitario

  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Universitario 2-2 Comerciantes Unidos | 5.09.26
  • UTC 2-4 Universitario | 29.08.26
  • Universitario 3-0 Los Chankas | 23.08.26
  • FC Cajamarca 2-3 Universitario | 16.08.26

Últimos partidos de Deportivo Garcilaso

  • Sport Boys 1-0 Deportivo Garcilaso | 13.09.26
  • Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau | 6.09.26
  • Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | 29.08.26
  • Deportivo Garcilaso 4-1 Cusco | 22.08.26
  • Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso | 16.08.26

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