Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan HOY sábado 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria en el clásico por 2-1 ante Alianza Lima, el equipo crema deberá visitar a Deportivo Garcilaso en el Cusco, en un partido que podría definir el primer lugar del Clausura. El cuadro cusqueño perdió 1-0 ante Sport Boys en la última jornada y está obligado a ganar en su estadio para recuperar el liderato.

Horarios por país del partido Universitario vs Deportivo Garcilaso

El duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 20/09)

Canal para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Universitario vs Deportivo Garcilaso

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

Alineaciones Universitario vs Deportivo Garcilaso: posibles formaciones

Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti.

Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti. Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Gómez, Moreno; Murrugarra; Polo, Quiroz, Concha, Inga; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en este partido.

Betsson: gana Universitario (2,42), empate (3,15), gana Deportivo Garcilaso (2,85)

Betano: gana Universitario (2,52), empate (3,30), gana Deportivo Garcilaso (2,80)

Bet365: gana Universitario (2,38), empate (3,20), gana Deportivo Garcilaso (2,90)

1XBet: gana Universitario (2,50), empate (3,04), gana Deportivo Garcilaso (2,81)

Caliente: gana Universitario (2,48), empate (3,25), gana Deportivo Garcilaso (2,78)

Doradobet: gana Universitario (2,62), empate (3,10), gana Deportivo Garcilaso (2,90).

Últimos partidos de Universitario

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UTC 2- 4 Universitario | 29.08.26

| 29.08.26 Universitario 3 -0 Los Chankas | 23.08.26

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