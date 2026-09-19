Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El duelo por la décima fecha del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan HOY sábado 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la victoria en el clásico por 2-1 ante Alianza Lima, el equipo crema deberá visitar a Deportivo Garcilaso en el Cusco, en un partido que podría definir el primer lugar del Clausura. El cuadro cusqueño perdió 1-0 ante Sport Boys en la última jornada y está obligado a ganar en su estadio para recuperar el liderato.
Horarios por país del partido Universitario vs Deportivo Garcilaso
El duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 19 de septiembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (domingo 20/09)
Canal para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso
El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Universitario vs Deportivo Garcilaso
Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
Alineaciones Universitario vs Deportivo Garcilaso: posibles formaciones
- Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti.
- Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Gómez, Moreno; Murrugarra; Polo, Quiroz, Concha, Inga; Lapadula y Valera.
Pronóstico de Universitario vs Deportivo Garcilaso
Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en este partido.
- Betsson: gana Universitario (2,42), empate (3,15), gana Deportivo Garcilaso (2,85)
- Betano: gana Universitario (2,52), empate (3,30), gana Deportivo Garcilaso (2,80)
- Bet365: gana Universitario (2,38), empate (3,20), gana Deportivo Garcilaso (2,90)
- 1XBet: gana Universitario (2,50), empate (3,04), gana Deportivo Garcilaso (2,81)
- Caliente: gana Universitario (2,48), empate (3,25), gana Deportivo Garcilaso (2,78)
- Doradobet: gana Universitario (2,62), empate (3,10), gana Deportivo Garcilaso (2,90).
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