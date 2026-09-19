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Política

JNE condena el asesinato de la candidata regional por Áncash Susy Aponte y exige celeridad en la investigación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó a las entidades a cargo resolver el caso y rechazó cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad.

JNE condena el asesinato de la candidata regional por Áncash Susy Aponte y exige celeridad en la investigación.
JNE condena el asesinato de la candidata regional por Áncash Susy Aponte y exige celeridad en la investigación.Composición/LR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó el atentado que terminó con la vida de Susy Ysabel Aponte Polo, periodista conocida como 'La China Polo', quien se encontraba postulando al Gobierno Regional de Áncash.

Ante esta situación, el organismo electoral exigió a las autoridades encargadas del caso una respuesta para identificar y sancionar a los responsables del homicidio.

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“El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, y expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares y seres queridos”, señaló la institución por medio de sus redes sociales.

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Además, en el comunicado indicaron que se rechazaba cualquier acto de violencia “que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas”. Por ello, el JNE invocó que se deben realizar las investigaciones con la mayor celeridad, a fin de conocer los detalles y las circunstancias en que se produjo el hecho.

Para garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente de orden y confianza ciudadana, la institución electoral manifestó la importancia de salvaguardar el proceso. "El JNE reafirma su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático, en el que todas las organizaciones políticas y candidaturas puedan participar con plenas garantías y respeto irrestricto al Estado de derecho".

Detalles del atentado contra la candidata

El crimen contra Susy Aponte Polo ocurrió durante la tarde de este sábado en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas. La comunicadora participaba en una actividad proselitista de su campaña política cuando fue atacada a balazos en las inmediaciones de un mercado local ubicado en la avenida Ramón Castilla.

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Tras la balacera, ella y otra persona resultaron gravemente heridas y fueron llevadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó su muerte.

Detienen al presunto implicado en el homicidio

Como parte de las primeras acciones operativas tras el atentado, los efectivos policiales intervinieron a un extranjero señalado como el autor del homicidio, a quien se le incautó un arma de fuego.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público para las indagaciones correspondientes, mientras altos mandos policiales y fiscales especializados llegaron a la zona para liderar las diligencias como el levantamiento de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

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