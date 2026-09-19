Partidos de hoy, sábado 19 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, LaLiga de España y la definición de la Copa Davis 2026.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 19 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Liga 1 y la Copa Davis). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Ignacio Buse y los demás integrantes del equipo peruano buscarán definir la serie ante Paraguay en Copa Davis. Por otra parte, Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso juegan una final adelantada en Cusco.
Partidos de HOY en LaLiga de España
- Athletic Club vs Alavés
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DSports
- Celta vs Racing Santander
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN 4
- Sevilla vs Barcelona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League HOY
- Tottenham vs Aston Villa
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Brighton vs Arsenal
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Newcastle vs Hull City
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs Cusco FC
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Universitario
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Sport Boys
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Serie A
- Roma vs Inter
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- Inglaterra vs Nigeria
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Francia vs Canadá
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Polonia vs Colombia
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Corea del Norte vs Japón
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Brasil Vóley HOY
- Alianza Lima vs Fluminense
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, América tvGO
- Osasco vs Gerdau Minas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: América tvGO
Partidos de HOY en la Copa Davis
- Perú vs Paraguay (Día 2)
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports