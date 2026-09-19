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Deportes

Partidos de hoy, sábado 19 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, LaLiga de España y la definición de la Copa Davis 2026.

Programación de los partidos de hoy, sábado 19 de setiembre. Foto: composición LR/IPD/FC Barcelona
Programación de los partidos de hoy, sábado 19 de setiembre. Foto: composición LR/IPD/FC Barcelona
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 19 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Liga 1 y la Copa Davis). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Ignacio Buse y los demás integrantes del equipo peruano buscarán definir la serie ante Paraguay en Copa Davis. Por otra parte, Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso juegan una final adelantada en Cusco.

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lr.pe

Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Athletic Club vs Alavés
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Celta vs Racing Santander
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Sevilla vs Barcelona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League HOY

  • Tottenham vs Aston Villa
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Brighton vs Arsenal
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Newcastle vs Hull City
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Cusco FC
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sporting Cristal vs Atlético Grau
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Universitario
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs Sport Boys
  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
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lr.pe

Partidos de HOY en la Serie A

  • Roma vs Inter
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Inglaterra vs Nigeria
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Francia vs Canadá
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Polonia vs Colombia
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Corea del Norte vs Japón
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Brasil Vóley HOY

  • Alianza Lima vs Fluminense
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TV, América tvGO
  • Osasco vs Gerdau Minas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América tvGO

Partidos de HOY en la Copa Davis

  • Perú vs Paraguay (Día 2)
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

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