Una mujer, sencillamente, fascinante: Julia Codesido

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Una pregunta se impone tras ver la exposición Julia Codesido. Retrospectiva en la Sala 1 del MALI. Esta inquietud es la siguiente: ¿quién fue, en realidad, Julia Codesido (1883-1979)? Las referencias, a manera general, son claras. Julia Codesido es una de las figuras más representativas de la pintura indigenista peruana.

No obstante, lo que deja esta muestra, que no es la primera que se hace sobre su obra, siendo la última, de 1976, importante por ser considerada un hito porque se firmó con ella la oficialidad definitiva de su poética, es la visión de conjunto. Esa es la epifanía que depara Julia Codesido. Retrospectiva. Mediante esta mirada, por decirlo de alguna manera, global, nos preguntamos quién fue esta mujer que se impuso desde sus inicios con una poética visual con personalidad propia. Porque, a decir verdad, a Julia Codesido se la ha visto como una artista epigonal, cuando de epigonal no tenía nada. A ello sumemos que su producción, en especial desde sus comienzos, no exhibía los tanteos naturales de cualquier etapa formativa.

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La vida

Desde muy pequeña, Julia Codesido estuvo interesada en el arte. Su hogar era un espacio en donde se cultivaba la pasión por la lectura, la apreciación estética de la pintura y la discusión de los temas que impactaban al mundo. Podemos deducir, en este orden de cosas, que nuestra artista fue desarrollando una sensibilidad. Tenía la voluntad de ser artista y, hay que subrayar, los medios para poder hacerlo. Además, debido a la labor diplomática que realizaba su padre, el también jurista Bernardino Codesido Oyaque, Julia Codesido viajó mucho. Es decir, era una mujer curiosa y con mucho mundo. Era, pues, una ciudadana del mundo.

Estuvo en Europa, donde quedó fascinada por lo que se experimentaba en los primeros años del siglo XX. Era la época de las vanguardias, de la postura heterodoxa sobre las manifestaciones parametradas, de la mirada subjetiva sobre lo concreto y el auge de la percepción inconsciente. En esos viajes, Julia Codesido no solo fortaleció su sensibilidad, sino que también reforzó su convicción de dedicarse a las artes plásticas.

"Desnudo de India" (1925). Imagen: Fundación Julia Codesido y Estenós.

Bellas Artes

En 1918 se fundó la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Este es un hecho clave, no solo para la historia cultural peruana, sino, del mismo modo, para Julia Codesido. En 1919, la institución comienza a funcionar y nuestra artista era parte de su programa académico. Julia Codesido tenía 36 años. Bajo la dirección de Daniel Hernández, Bellas Artes tenía, por esa época de la Lima conservadora, mujeres en su alumnado.

Una mujer de 36 años, con los datos consignados líneas arriba, no entra a Bellas Artes solo a aprender; ingresa más bien a romperla. Esta afirmación calza con lo que se ve en la muestra del MALI. Pensemos en sus desnudos que, aparte de brindarnos una idea de su trazo, asimismo nos ofrecen un mural de época que nos revela cómo era el circuito limeño. Las mujeres, a saber, no podían pintar desnudos masculinos. Los hombres, sí. Si las mujeres querían pintar desnudos, tenían que ser modelos femeninos, y si lo hacían, debían contar con el permiso de sus padres. Las mujeres desnudas que pintaba Codesido eran indígenas.

José Sabogal

Mucho se ha dicho y escrito sobre la influencia de José Sabogal en Codesido. Al respecto, el curador de la muestra del MALI, Luis Eduardo Wuffarden, comenta lo siguiente: “Muchos artistas fueron discípulos del movimiento indigenista de Sabogal. Pero si uno analiza individualmente cada figura, cada una tiene sus características propias. Y especialmente Julia, que es una personalidad nada ortodoxa, que evoluciona de una manera propia sin ceñirse a cánones demasiado estrictos y que está en permanente diálogo con lo que está ocurriendo en el mundo. Julia tenía una personalidad muy especial y, a pesar de haber mantenido abiertamente su lealtad por su maestro Sabogal, buscó su propio camino. Eso le permitió exponer en contextos totalmente modernos en Europa, algo que los demás indigenistas, que se habían mantenido dentro de la ortodoxia del movimiento, no consiguieron, permaneciendo un poco aislados de la escena internacional”.

“Fiesta de Huancahuari” (1931). Imagen: Colección particular, Lima.

Los maravillosos años 20

Julia Codesido vivió la efervescencia de una década en la que se discutía sobre la idea de nación. Cuando hablamos de los años 20, tenemos que pensar en la figura mayor de José Carlos Mariátegui. Codesido hizo suyo ese fuego del debate y fue aceptada en ese círculo por su alto nivel cultural y visión del mundo. Codesido, además, fue quien diseñó la carátula, inspirada en el arte precolombino y el cubismo, de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de 1928.

Luis Eduardo Wuffarden. Imagen: Difusión.

“Hubo una sintonía entre ella, Sabogal y Mariátegui. Consideraban que el indigenismo era el arte moderno en el Perú. En esta exposición hemos puesto énfasis en las distintas facetas de su trabajo y en sus múltiples influencias. La sala segunda, por ejemplo, destaca su relación con el arte popular a través del Instituto de Arte Peruano. Cuando Sabogal dejó la dirección de la Escuela de Bellas Artes en 1943, en 1946 se activó el Instituto de Arte Peruano y todos estos artistas se dedicaron a recorrer el Perú copiando elementos de la cultura material y trajes regionales. Recopilaron material etnográfico que sirvió como base para el actual Museo de la Cultura Peruana. La particularidad de Julia fue que, en sus dibujos de carácter etnográfico, mantuvo su propio estilo personal, mientras que otros buscaron una manera más neutra de representar los motivos. Ella solía decir que sin abandonar lo peruano se podía ser moderno", subraya Wuffarden.

"Cabeza de criolla" (1937). Imagen: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

La mujer

“Ella pasa gran parte de su juventud en Europa. Es una mujer muy culta, maneja muchos idiomas, tiene mucha libertad personal porque no es una mujer casada. Ella se mantiene soltera a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, tiene una discreción personal muy marcada. Es decir, sabemos muy poco de su vida estrictamente privada. Siempre la quiso mantener en reserva. Pero lo que conocemos de ella es que probablemente esa extrema discreción le permite también tener una vida supermoderna. Es una mujer que no tiene que darle cuentas a nadie”, dice Ricardo Kusunoki, curador asociado de Arte Colonial y Republicano del MALI.

Codesido. Publicación del MALI. Editor: Ricardo Kusunoki. Con textos de: Elise Chagas, Gabriela Germaná, Luis Eduardo Wuffarden y Pablo Cruz. Imagen: Difusión.

La obra de Codesido es permeable y dialoga con diferentes manifestaciones del arte contemporáneo. Sin embargo, Julia Codesido, Retrospectiva proyecta una luz especial. “Uno de los motivos esenciales cuando uno va a un museo es disfrutar lo que ve. Confieso que eso de tener que llevarse una lección de algo no creo que necesariamente funcione. Julia Codesido es muy creativa y tiene momentos superpotentes en términos estrictamente plásticos”, precisa Kusonoki.

La muestra deja muchas sensaciones e interrogantes válidas, como quién se animaría a investigar más en la biografía de una mujer a todas luces fascinante.