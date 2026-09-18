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Serfor denuncia al streamer 'Kingteka' ante la Fiscalía y la PNP tras matar a un gallinazo en transmisión en vivo

El gallinazo es un símbolo de la fauna silvestre protegida, y Serfor asegura tomar acciones por posibles delitos relacionados con su muerte. Se verifica la situación para determinar responsabilidades.

Serfor coordina con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por la muerte de un gallinazo de cabeza negra.
Serfor coordina con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por la muerte de un gallinazo de cabeza negra.Foto: difusión/Composición LR
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) las investigaciones por la muerte de un gallinazo de cabeza negra durante una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick por el streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como ‘Kingteka’.

Según la información difundida por Serfor, las imágenes ubicarían el hecho en la laguna Las Totoritas, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. En la transmisión también aparecen otras personas que, de acuerdo con la entidad, realizan actos de mofa después de lo ocurrido. El organismo anunció acciones dentro de sus competencias para esclarecer el caso.

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Serfor coordina con la PNP y Fiscalía investigación contra ‘Kingteka’ por muerte de gallinazo

Tras conocer las imágenes, Serfor señaló que inició coordinaciones con la PNP y la FEMA para que ambas instituciones desarrollen las investigaciones que correspondan según sus competencias. La entidad indicó que el caso podría estar relacionado con presuntos delitos vinculados con la depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres.

El gallinazo de cabeza negra corresponde a la especie Coragyps atratus. Serfor informó que el animal forma parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, por lo que se encuentra dentro de las especies protegidas por el Estado peruano. La entidad expresó su rechazo ante los hechos difundidos en la transmisión.

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¿Qué hará Serfor tras el caso del gallinazo de cabeza negra? Entidad verificará los hechos

Además de las coordinaciones con las autoridades policiales y fiscales, Serfor dispuso que su personal especializado realice la verificación de los hechos. Esta actuación permitirá recopilar información sobre lo ocurrido y determinar las acciones administrativas que correspondan frente a los responsables.

La entidad también recordó que la fauna silvestre cuenta con protección estatal y que los actos de violencia contra estas especies pueden generar investigaciones dentro de los ámbitos correspondientes. La verificación anunciada se suma a las diligencias que puedan desarrollar la PNP y la FEMA en el marco de sus respectivas competencias.

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