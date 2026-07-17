Empresaria fujimorista presa por exportación ilegal de especies

Naranjas. Izquierda, Keiko Fujimor con Lita Ferreyra, en Junin. Arriba, Milagros Ferreyra, también fue detenida.

Naranjas. Izquierda, Keiko Fujimor con Lita Ferreyra, en Junin. Arriba, Milagros Ferreyra, también fue detenida.

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En conversaciones telefónicas interceptadas por las autoridades, quedó registrado que Lita Ferreyra Ahuanari, 'La Jefa', negociaba directamente con los vendedores de especies de animales amazónicos protegidas, las que luego exportaba ilegalmente a EE. UU. y países asiáticos.

-“Manuel” (proveedor de animales): 'La Jefa' (Lita Ferreyra Ahuanari), quiero saber cuánto dan (pagan) por un blanco (lagarto).

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-'La Jefa': Tengo que mirarlo. Los buenos están mil soles, si tienen doble escudo o si tienen los ojos rojos.

-'Manuel': Hay dos y están bien bonitos.

-'La Jefa': Tráelos.

-“Manuel”: Ya, mañana estoy allá. Hoy madrugo.

-'La Jefa': Llévalos a mi casa.

'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, ha sido detenida junto con sus hermanos Milagros, 'La Patrona', y Francisco, por dirigir una organización dedicada al contrabando de especies de animales amazónicos al extranjero.

En 2025, 'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, fue precandidata a diputada por Fuerza Popular y acompañó a Keiko Fujimori en actividades proselitistas en Iquitos este 2026.

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“Tengo harto motelitos”

También fueron intervenidas las conversaciones telefónicas de Milagros Ferreyra Ahuanari, brazo derecho de su hermana, 'La Jefa', comprobándose que la familia adquiría ejemplares a los depredadores de animales protegidos:

-“José” (proveedor de animales): Tengo harto motelitos (tortugas)”.

-“La Patrona” (Milagros Ferreyra): Ya, tráelos”.

-“José”: ¿Dónde los dejo?

-“La Patrona”: En mi casa y dale a Francisco (su hermano) que lo deje en el acuario.

Milagros (49) y Lita Ferreyra Ahuanari (45) son naturales de Loreto. La primera nació el 13 de mayo del 1977 en el distrito Las Amazonas, en la provincia de Maynas, al igual que Lita, pero el 23 de julio del 1980.

En el operativo que organizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Loreto y ejecutaron los agentes de la División de Investigación de alta complejidad (DIVIAC), el 16 de julio, fueron detenidas 'La Jefa', exprecandidata a diputada, y sus hermanos 'La Patrona' y Francisco, quien recogía las especies compradas en el mercado clandestino.

Milagros Ferreyra, también fue detenida

Otras ocho personas, que cumplían funciones de adquisición, acopio, transporte, almacenamiento y exportación de las especies, también fueron intervenidas.

Las autoridades bautizaron a la organización Los Peludos, cuyos integrantes actuaban en Iquitos, Lima y Callao.

Como lo acreditan las escuchas telefónicas, además de otra evidencia documental complementaria, la empresaria y exprecandidata y sus hermanos adquirían las especies prohibidas para luego exportarlas con documentos falsificados.

Los Peludos habían instalado una red de zoocriaderos legales para simular que los animales que adquirían -especialmente tortugas, reptiles y peces ornamentales-, provenían de la reproducción. Así fraguaban documentos y exportaban las especies a China, Taiwán, Indonesia y EE. UU.

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Una red completa

Una tortuga motelo puede alcanzar un valor de entre US$1.000 y US$5.000 en los mercados asiáticos.

La empresaria fujimorista Lita Ferreyra y su hermana Milagros controlaban varias empresas que servían para gestionar los permisos de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y así sustentar el origen de cautiverio de los animales obtenidos del mercado ilegal.

Estas compañías son Reptilians Turtles & Tropical Fish, MF Tropical Fish, Perú Export Turtles & Tropical Fish, Ferreyra Fishes & Turtles y Exotic Animal Trading.

Las hermanas Lita y Milagros Ferreyra contaban con zoocriaderos autorizados por el Gobierno Regional de Loreto, destinados a la crianza y reproducción de lagarto blanco, tortugas e iguanas.

Además, fabricaban documentos del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) sobre el origen de los animales amazónicos.

Los Peludos instalaron un centro de acopio en los zoocriaderos ubicados en la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, en Maynas. Funcionaba desde el nueve de febrero del 2015, bajo la titularidad de Milagros Ferreyra.

El tráfico de especies con la modalidad de organización criminal está penado hasta con 20 años de prisión.

“Los Peludos” tenían una red de empresas exportadoras.

Digitaban a funcionarios de su interés

Para la fiscalía, las hermanas Ferreyra intentaron influir en el nombramiento de los funcionarios de Serfor, el organismo que protege a la fauna silvestre.

Incluso recomendaban designaciones en cargos estratégicos, como es el caso de Allan Flores Ramos. Y lo consiguieron.

El siete de mayo de 2024, Flores fue nombrado director de Gestión Sostenible de Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor.