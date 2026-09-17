Separan a directora, docente y entrenador de fútbol del Liceo Naval tras denuncia de agresión sexual a menor

La Marina de Guerra emitió su comunicado tras la denuncia de presunta agresión sexual en el Liceo Naval

La Marina de Guerra emitió su comunicado tras la denuncia de presunta agresión sexual en el Liceo Naval

La Marina de Guerra del Perú informó este 17 de septiembre que dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras continúan las investigaciones por los hechos denunciados recientemente en dicha institución educativa.

A través del Comunicado N.° 004-2026, la institución señaló que rechaza tajantemente todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes. La medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina mientras las autoridades competentes esclarecen lo ocurrido.

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Asimismo, la Marina indicó que, mediante su Departamento de Educación, viene brindando las facilidades y colaborando con las autoridades encargadas de la investigación, independientemente de quienes resulten responsables.

La institución también informó que las autoridades competentes han dispuesto el protocolo correspondiente para atender este tipo de situaciones. Debido a que el caso involucra a menores de edad, la Marina precisó que se mantendrá en reserva toda información que pueda permitir su identificación.

Finalmente, la Dirección de Bienestar de la Marina aseguró que adoptará las medidas que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente. Además, remarcó que no tendrá injerencia durante el proceso de investigación.

El comunicado fue emitido en La Perla, Callao, 17 de septiembre de 2026, en medio de las investigaciones por la denuncia presentada en el Liceo Naval Almirante Guise.