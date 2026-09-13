León XIV cumple 71 años: Chiclayo celebra al papa que un día fue suyo con marinera y sus platos favoritos

En Monsefú, se celebra el cumpleaños del papa León XIV, quien cumple 71 años en Roma. La comunidad lambayecana rinde homenaje a Robert Prevost con festividades y tradición. | Composición LR

En Monsefú, se celebra el cumpleaños del papa León XIV, quien cumple 71 años en Roma. La comunidad lambayecana rinde homenaje a Robert Prevost con festividades y tradición. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En Monsefú, el cumpleaños del papa León XIV no pasa desapercibido. A cientos de kilómetros de Roma, donde este lunes 14 de septiembre Robert Francis Prevost cumplirá 71 años, la población de esta localidad lambayecana prepara su propia celebración.

Desde los exteriores de la iglesia San Pedro ya se escuchan los primeros compases de la marinera. Bailarines y ciudadanos participan en actividades que buscan homenajear al pontífice, pero también recordar al hombre que durante sus años en Chiclayo convirtió esta fecha en una jornada de encuentro con la comunidad.

TE RECOMENDAMOS ¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

Antes de ser León XIV, Prevost fue obispo de Chiclayo. Y fue precisamente en esta tierra donde celebró varios de sus cumpleaños. La fecha coincidía con la festividad del Señor Nazareno Cautivo, una de las principales expresiones religiosas de Monsefú.

Su cumpleaños, sin embargo, no solía convertirse en un espectáculo personal. Quienes compartieron esos momentos lo recuerdan por la sencillez de sus celebraciones: una mesa, sacerdotes, amigos, fieles y comida de la región.

El padre Fidel Purisaca, director de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, recordó que Prevost celebró ocho veces el 14 de septiembre durante el periodo en que estuvo vinculado a la diócesis.

“Era una fecha que vivía con sencillez y cercanía, siempre con sus sacerdotes y la comunidad”, contó a la Agencia Andina.

La comida también formaba parte de esos encuentros. Cabrito, ceviche, arroz con pato, frito de Monsefú, torta y helados aparecían en las celebraciones que hoy permanecen en la memoria de quienes lo conocieron.

Este año, las cocineras de Monsefú vuelven a poner sobre la mesa algunos de esos sabores. No será un cumpleaños compartido físicamente con el pontífice, pero sí una manera de mantener una tradición que empezó cuando Prevost todavía recorría las parroquias del norte peruano.

Un cumpleaños entre la fe y la memoria

Para los habitantes de Monsefú, el vínculo con León XIV no comenzó cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro. Viene de mucho antes.

El actual pontífice conoció de cerca la vida cotidiana de las comunidades de Lambayeque. Participó en celebraciones religiosas, visitó parroquias y compartió con sacerdotes y fieles. Por eso, su elección como papa fue recibida en el norte peruano como la llegada al Vaticano de alguien que había formado parte de su propia historia.

En los cumpleaños que celebró en Chiclayo tampoco buscaba ocupar el centro de la escena. El padre Jorge Millán, quien colaboró con Prevost, recordó que eran reuniones sencillas, con un almuerzo, una torta y el tradicional “feliz cumpleaños”.

En alguna ocasión, incluso, quienes querían sorprenderlo tuvieron que llevar la torta hasta Monsefú porque el entonces obispo se encontraba allí por actividades pastorales.

La escena ayuda a explicar por qué hoy la celebración tiene un carácter distinto. Monsefú no solo festeja al pontífice. También recuerda a Robert Prevost, el religioso que durante años estuvo presente en sus celebraciones y que ahora ocupa el máximo cargo de la Iglesia católica.

De Monsefú a Roma

Este lunes, mientras en Lambayeque se preparan homenajes, León XIV celebrará sus 71 años en Roma. Una de las actividades previstas para esa fecha será la inauguración de la exposición de arte contemporáneo 'AQVA. Catástrofe y maravilla', en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Pero en el norte peruano la fecha tendrá otro significado.

Habrá marinera, platos tradicionales y recuerdos. También una mirada hacia noviembre, cuando el papa tiene previsto regresar al Perú y visitar Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo y construyó buena parte de su vínculo con el país.

La programación preliminar de su visita contempla una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel y encuentros con sacerdotes, jóvenes, universitarios y autoridades. También están previstas actividades en otros puntos del norte.

La agenda todavía se encuentra en proceso de coordinación. Lo que ya está definido, sin embargo, es que el retorno tendrá un componente especial para Lambayeque: León XIV volverá a la tierra donde alguna vez celebró sus cumpleaños como un obispo más.

Por eso, este 14 de septiembre, Monsefú volverá a celebrar. No porque el papa esté allí, sino porque durante años estuvo.