De hace 800 millones de años: descubren los “fragmentos originales” del supercontinente Gondwana en rocas antiguas

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Un estudio reciente publicado en Science Advances aporta nuevas evidencias sobre la verdadera extensión de Gondwana, uno de los grandes bloques continentales de la historia terrestre. El análisis de más de 25.000 rocas antiguas permitió reconstruir sus límites y establecer que esta masa continental ocupó al menos el 80% de las tierras emergidas del planeta, una cifra superior a la estimación previa de 64%.

La nueva reconstrucción también modifica la interpretación de varias regiones de Asia. Fragmentos situados desde India y el sudeste asiático hasta China y Kazajistán tendrían un origen continental vinculado con Gondwana, aunque durante décadas parte de ese territorio se consideró antiguo fondo oceánico con cadenas de islas volcánicas. El hallazgo confirma además que Gondwana alcanzó la escala necesaria para recibir la categoría de supercontinente.

¿Cómo lograron identificar los fragmentos originales de Gondwana?

El equipo internacional de Deep-time Digital Earth creó una base de datos global con miles de muestras de rocas magmáticas. Mediante técnicas modernas y herramientas de inteligencia artificial, los investigadores determinaron cuándo y dónde se originaron esos materiales. El objetivo fue rastrear señales capaces de conectar rocas actuales con antiguos bloques continentales.

Una de las claves apareció en los isótopos de samario y neodimio, cuya composición actúa como una huella geoquímica. Estas señales permanecieron dentro de rocas más jóvenes pese a los enormes desplazamientos provocados por la tectónica de placas. Según Bill Collins, investigador de Curtin University y coautor del estudio, los mapas de estos isótopos funcionan como una especie de máquina del tiempo porque permiten reconocer el carácter espacial de una masa continental que existió hace cientos de millones de años.

El análisis también identificó granitos de entre 20 y 50 millones de años en el Himalaya cuya procedencia apunta hacia un antiguo bloque de Gondwana. Su inclusión permitió incorporar una extensa porción continental que antes no formaba parte de las reconstrucciones tradicionales.

“Hemos rastreado los fragmentos originales de Gondwana desde India y el sudeste asiático, a través de gran parte de China hasta Kazajistán”, explicó Collins en The Conversation.

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¿Qué relación tuvo Gondwana con la aparición de vida compleja?

La formación de este enorme supercontinente coincidió con una etapa de profundas transformaciones geológicas y climáticas. El ensamblaje de Gondwana reorganizó las placas tectónicas y favoreció la creación de un extenso arco volcánico, precursor del actual Anillo de Fuego del Pacífico.

Esta actividad liberó grandes cantidades de gases volcánicos, entre ellos dióxido de carbono y vapor de agua, que contribuyeron al calentamiento de un planeta que antes atravesaba condiciones muy frías. Los investigadores plantean que esos cambios ambientales tuvieron relación con la transformación de la Tierra durante el Ediacárico y con las condiciones que precedieron a la explosión del Cámbrico, hace unos 538 millones de años, periodo asociado con una rápida diversificación de formas de vida complejas.