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Convocatoria nacional del Minedu: más de 500.000 profesores podrán postular al Concurso de Buenas Prácticas 2026

El concurso se desarrollará entre setiembre y diciembre e incluye seis categorías, enfocándose en experiencias pedagógicas y gestión escolar de instituciones educativas.

Las propuestas ganadoras se difundirán en el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas. Este concurso refuerza la calidad educativa al identificar prácticas exitosas en el país.
Las propuestas ganadoras se difundirán en el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas. Este concurso refuerza la calidad educativa al identificar prácticas exitosas en el país. | Foto: Andina/Composición LR
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Más de 500.000 docentes y directivos de instituciones educativas públicas y privadas de todo el Perú podrán participar en el XIV Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2026, convocado por el Ministerio de Educación (Minedu). El proceso se desarrollará entre setiembre y diciembre y busca reconocer experiencias pedagógicas y de gestión escolar que hayan generado resultados favorables en los aprendizajes y en el funcionamiento de los colegios.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la educación de todo el país y permite presentar propuestas de manera individual o grupal. En este último caso, podrán participar hasta cinco docentes de una misma institución educativa. Uno de los requisitos principales es que la práctica postulada se encuentre en ejecución al momento de su inscripción.

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¿Quiénes pueden participar y cuáles son las categorías del Concurso de Buenas Prácticas 2026?

El certamen contempla seis categorías en total. Cinco están enfocadas en experiencias pedagógicas desarrolladas por docentes, mientras que una corresponde a prácticas de gestión escolar impulsadas desde las instituciones educativas. La finalidad es identificar iniciativas que puedan convertirse en referentes para otros centros de enseñanza.

Las propuestas que resulten ganadoras serán difundidas mediante el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas e Innovación Educativa. Con ello, el Minedu busca dar visibilidad a experiencias que puedan ser conocidas y replicadas en otros contextos, además de reconocer públicamente a los docentes y directivos que lideran estas iniciativas dentro de sus comunidades educativas.

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Fechas de inscripción, etapas de evaluación y requisitos para presentar una propuesta

El concurso tendrá tres fases: inscripción, evaluación regional y evaluación nacional. Para participar, los interesados deberán completar primero el registro preliminar de su práctica hasta el 7 de octubre. Posteriormente, tendrán plazo hasta el 22 de octubre para incorporar las evidencias que sustenten la experiencia presentada.

Las bases y el procedimiento de inscripción se encuentran disponibles en la página web oficial del Ministerio de Educación. La convocatoria forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el desempeño docente y mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la identificación de prácticas que ya se aplican en las aulas y en la gestión de los colegios del país.

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