Venezuela levanta bloqueos a medios digitales tras años de restricciones y en pleno diálogo con la oposición

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) indica que la medida responde a instrucciones del Gobierno y coincide con el diálogo entre oposición

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) indica que la medida responde a instrucciones del Gobierno y coincide con el diálogo entre oposición AFP

Venezuela comenzó este jueves a levantar los bloqueos en internet contra varios medios digitales nacionales e internacionales que permanecían restringidos desde hace años. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que los proveedores de internet recibieron la orden técnica para habilitar nuevamente el acceso a diversos portales informativos.

La organización Ve Sin Filtro confirmó el desbloqueo de al menos 10 sitios en distintos operadores, entre ellos Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE Noticias, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Runrunes y la revista Semana. La restitución se detectó primero en CANTV y luego en Movistar, Digitel, Inter y NetUno.

Video destacado LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La medida coincide con el inicio del segundo ciclo del diálogo con la oposición, respaldado por Estados Unidos, en el que las partes prevén abordar las garantías civiles y políticas, además de la libertad de expresión. El anuncio también se produjo después de una petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Diálogo con la oposición abordará libertad de expresión

Las negociaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición venezolana se reanudaron este jueves en Caracas, después de una primera ronda que terminó el 12 de agosto. La libertad de expresión figura entre los asuntos que las delegaciones esperan tratar durante esta nueva etapa.

La jefa de la representación opositora, Dinorah Figuera, había planteado que la mesa debía responder a las demandas de la población y defender garantías civiles y políticas. Entre las solicitudes formuladas por distintos sectores, además, aparecen la liberación de personas consideradas presos políticos y la renovación del ente electoral.

Conatel comunicó que el restablecimiento se ejecuta "en cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela". El organismo añadió que las empresas proveedoras de servicios de internet recibieron la notificación necesaria con la finalidad de habilitar los dominios.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática había recomendado la medida un día antes, tras consultas con distintos sectores de los medios de comunicación.

Figuera saluda decisión y pide que sea permanente

Figuera calificó el desbloqueo como un avance dentro de las demandas que la oposición lleva a la mesa de negociación. "Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente", afirmó.

En otra declaración, la dirigente sostuvo que el acceso a la información debe formar parte de una democracia plena. "Se trata de un derecho, no de una concesión", señaló al referirse a la restitución de los portales.

Ve Sin Filtro también reconoció la relevancia de la decisión, aunque pidió ampliar el levantamiento a otras plataformas. La organización reclamó el fin de las restricciones contra medios, ONG, iniciativas políticas, servicios de comunicación y VPN.

Casi 200 dominios siguen bloqueados en el país

El desbloqueo no alcanza a todos los sitios afectados por las restricciones. Ve Sin Filtro contabilizaba 194 dominios bloqueados a través de los principales proveedores de Venezuela, incluidos 84 sitios informativos y 61 sitios de noticias.

La organización señaló que, antes de la medida, más de 200 portales permanecían fuera del alcance habitual de los usuarios, por lo que la habilitación de una parte de ellos no supone el fin de los bloqueos.

Entre los portales que recuperaron el acceso figuran medios venezolanos como El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo, además de EFE y Semana. NTN24 también confirmó que sus usuarios pudieron ingresar sin VPN.

Ve Sin Filtro pidió que las autoridades extiendan la medida al resto de dominios restringidos y advirtió que todavía existen bloqueos contra plataformas vinculadas con información, organizaciones civiles y actividad política.