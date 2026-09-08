Es falso que manifestantes hayan quemado un patrullero en Iquitos: el video corresponde a una protesta en El Salvador

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que presenta imágenes de manifestantes quemando un patrullero durante las recientes protestas en Iquitos.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a Iquitos. Las imágenes fueron registradas durante una manifestación en la Universidad de El Salvador.

Lo que aparece en llamas no es un patrullero, sino una figura de un gorila, que fue quemada durante la protesta.

En redes sociales circula un video que muestra a manifestantes quemando un objeto y que es presentado como una escena ocurrida durante las recientes protestas en Iquitos. Las publicaciones aseguran que se trata de un patrullero en llamas y relacionan las imágenes con las movilizaciones registradas recientemente en la ciudad. Sin embargo, el video no corresponde a Iquitos, sino a una manifestación ocurrida en El Salvador.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 57.000 reproducciones, 1.200 ‘Me gusta’ y más de 300 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un análisis visual genera dudas sobre que el objeto en llamas sea un vehículo policial, ya que no se distinguen características propias de un patrullero. Además, en el video se escucha a los manifestantes gritar “esta es la U”, una expresión que no guarda relación evidente con el contexto atribuido a las recientes protestas en Iquitos y que constituye otro indicio de que las imágenes corresponden a un escenario distinto.

La estructura es demasiado alta para ser un vehículo policial. Foto: Facebook

Una búsqueda inversa permitió encontrar el mismo video publicado anteriormente en un contexto diferente. Las imágenes corresponden a una manifestación universitaria en El Salvador, donde se observa la quema de una figura con forma de gorila, como parte de una conmemoración relacionada con la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador ocurrida en 1975.

Video con el contexto original. Foto: Facebook

Si bien Iquitos registró recientemente movilizaciones, estas imágenes no corresponden a esos acontecimientos. El video fue grabado en El Salvador, durante una manifestación universitaria, y posteriormente fue presentado falsamente como una escena ocurrida en la ciudad peruana.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video presentado como evidencia de la quema de un patrullero durante las recientes protestas en Iquitos. Sin embargo, la afirmación es falsa. Las imágenes no corresponden a la ciudad peruana, sino a una manifestación universitaria ocurrida en El Salvador, donde se observa la quema de una figura con forma de gorila. Además, el video presenta elementos que no coinciden con el contexto atribuido, como el grito de los manifestantes “esta es la U”. Por tanto, el contenido fue presentado falsamente como un hecho ocurrido en Iquitos.