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Sociedad

Embarcación se hunde y otra queda atrapada en la ribera del río Ucayali durante viaje a Pucallpa

Los ocupantes del "Jamner", entre estudiantes y docentes, viajaban para participar en una actividad educativa; sin embargo, no se ha confirmado la cantidad de personas ni posibles heridos.

Las autoridades no han reportado heridos ni desaparecidos tras el incidente.
Las autoridades no han reportado heridos ni desaparecidos tras el incidente.Foto: composición LR/Difusión
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Una embarcación fluvial identificada como “Jamner” se hundió el lunes 14 de septiembre mientras recorría el río Ucayali rumbo a Pucallpa, en una emergencia que también involucró al bote rápido “Corazón de Jesús”. Ambos incidentes ocurrieron durante una jornada con lluvias y fuertes vientos en la región Ucayali.

El primer accidente se produjo cuando al viaje le restaban cerca de tres horas para llegar a Pucallpa, aunque hasta el momento no se conoce el lugar exacto donde ocurrió el hundimiento ni las causas que provocaron que la nave terminara bajo el agua. Entre los viajeros se encontraban estudiantes, docentes y padres de familia vinculados al sector educativo regional.

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Hundimiento de embarcación en el río Ucayali deja pasajeros a la espera de asistencia

De acuerdo con información preliminar proporcionada por uno de los pasajeros, el grupo se desplazaba hacia Pucallpa para participar en una actividad relacionada con el sector Educación. Los viajeros estaban vinculados a la Dirección Regional de Educación de Ucayali y a una unidad de gestión educativa local, aunque todavía no se ha establecido a qué instituciones educativas pertenecían los estudiantes y demás integrantes del grupo.

Hasta ahora tampoco se ha precisado la cantidad de personas que viajaban a bordo del “Jamner”. Las autoridades no han presentado una lista oficial de pasajeros ni han informado sobre posibles heridos, desaparecidos u otras personas afectadas tras el hundimiento de la embarcación durante el recorrido por el afluente.

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Bote rápido queda varado durante jornada de lluvias y fuertes vientos en Ucayali

La emergencia alcanzó también al bote rápido “Corazón de Jesús”, que habría sido desplazado hacia la ribera por las condiciones registradas en el río y terminó varado junto con sus ocupantes. Los pasajeros permanecieron en una playa mientras esperaban apoyo para retomar el trayecto o trasladarse hacia un punto considerado seguro.

Los hechos se produjeron en medio de lluvias y ráfagas de viento registradas en Ucayali, condiciones asociadas al ingreso del décimo friaje del año. Uno de los viajeros describió el estado del río como adverso, pero todavía no existe una determinación oficial que establezca que el fenómeno meteorológico haya sido la causa directa del hundimiento del “Jamner” o de la varadura del segundo bote. Las autoridades educativas aún deben informar sobre las circunstancias de ambos hechos y la situación de los pasajeros.

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