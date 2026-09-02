Ambos deberán cumplir comparecencia restringida luego de siete días de detención, mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos como homicidio culposo y lesiones culposas. | Foto: composición LR

Ambos deberán cumplir comparecencia restringida luego de siete días de detención, mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos como homicidio culposo y lesiones culposas. | Foto: composición LR

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El director Elías Grandez Zegarra y el docente Alfred Chilcho Saavedra afrontarán en libertad la investigación por la muerte de un estudiante de 18 años y las lesiones de otro escolar, ocurridas tras el colapso de una estructura de concreto en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, Loreto. La medida fue dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas.

La decisión judicial se conoció la noche del martes 1 de septiembre, luego de una audiencia que se extendió durante aproximadamente 12 horas y puso fin a los siete días de detención judicial en flagrancia. Ambos investigados deberán cumplir comparecencia restringida mientras continúa el proceso penal a cargo del Ministerio Público.

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Director y docente quedan sujetos a comparecencia restringida por caso en Iquitos

El Poder Judicial dispuso que Grandez Zegarra y Chilcho Saavedra abandonen la sede policial y continúen el proceso bajo reglas de conducta. Entre las obligaciones establecidas se encuentra acudir a las citaciones que realicen las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas atribuye a los dos investigados presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad. El caso está relacionado con el fallecimiento de Taylor Segundo Yaicate Ricopa y las heridas sufridas por Anthony Gárate Ríos tras el desplome de la estructura que sostenía un tanque de agua.

La resolución generó la reacción de los familiares del estudiante fallecido. Segundo Yaicate, padre de la víctima, cuestionó la decisión y pidió que se establezcan responsabilidades. Según los testimonios que, de acuerdo con su denuncia, fueron recogidos entre padres de familia y estudiantes, su hijo habría sido obligado a intervenir en la demolición de una estructura correspondiente a un tanque elevado que se encontraba inhabilitado.

Fiscalía recogerá testimonios y realizará pericias a estructura colapsada

Las diligencias fiscales continuarán con la recopilación de información para determinar las circunstancias del accidente y establecer la eventual responsabilidad de los involucrados. Entre las actuaciones previstas figura la declaración de aproximadamente 40 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria.

También se efectuarán pericias técnicas sobre la infraestructura del colegio Petronila Perea de Ferrando que colapsó. Con estas evaluaciones, las autoridades buscan establecer las condiciones de la estructura y determinar el nivel de participación que habrían tenido los docentes investigados.

En paralelo, la defensa de la familia de Alfred Chilcho Saavedra planteó que la investigación considere a quienes estuvieron vinculados con la construcción de la infraestructura educativa. David Chilcho, hermano del profesor, sostuvo que el colapso estaría relacionado con una estructura que presentó deficiencias desde su ejecución y que no habría sido demolida formalmente cuando correspondía.

Las diligencias permitirán determinar si existen otros responsables vinculados con el hecho ocurrido en la institución educativa y esclarecer las circunstancias que antecedieron a la caída de la estructura que provocó la muerte de un escolar y dejó a otro herido.